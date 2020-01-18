阿伯吳怡農謝票「收黑袋子」低頭落淚　本人回應了：他沒忘記我們的承諾

記者柯振中／綜合報導

2020大選日前落幕，台北市第三選區民進黨的吳怡農以9629票的差距，輸給國民黨的蔣萬安，隨後開始一系列謝票之旅，他的謝票行程進行到一半時，發現有名阿伯躲在人群身後哭，讓他立刻下車給予對方擁抱。隨後，這名阿伯流淚說明，自己得知吳怡農落選的消息，感到相當難過，因此才哽咽落淚，但吳怡農雖然敗選，依然記得他們2人之間的承諾，讓他相當感動。

▲吳怡農發現阿伯疑似低頭落淚，立刻衝下車擁抱對方。（圖／翻攝自吳怡農臉書直播影片）



2020大選結束後，吳怡農立刻展開謝票行程，站在吉普車上不斷對粉絲90度鞠躬，向粉絲們致謝，「謝謝每一位支持吳怡農的朋友，一路上有你們的支持與鼓勵，怡農會繼續努力。」

▼吳怡農謝票之旅進行到一半，發現阿伯躲在後面哭。（圖／翻攝自吳怡農臉書直播影片）



由於吳怡農全程轉播謝票過程，有粉絲發現，行程進行到一半時，有名阿伯拿了一箱物品給吳怡農簽名，吳怡農簽完後送上一袋印有「農」字的黑色提袋，隨後這名阿伯站在一旁低頭不語，疑似正在落淚。

吳怡農發現阿伯的情況，立刻跳下吉普車，上前擁抱阿伯，輕拍阿伯的背，讓許多網友讚爆，「完全暖男」、「簡直哭爆」、「好溫暖的人」。

根據《民視新聞台》報導，這名收到印有「農」字袋子的阿伯指出，他在開票當天，一直守著電視，看到吳怡農敗選，心中相當難過，語氣激動一度哽咽。他提到，儘管吳怡農敗選，仍沒忘記2人的約定，他之前向吳怡農說過「想要印有『農』字的圍裙」，但當時已經絕版，沒想到吳怡農對他表示，會去問廠商，能不能再多做，隨後真的實現諾言，送了一件給他。

►「2020愛妳愛妳」～超殺新年禮盒來了！