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myVideo、friDay公佈年度影音排行榜　《復4終局之戰》《與神同行：最終審判》受歡迎

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▲▼myVideo、friDay公佈年度影音排行榜。（圖／業者提供）

▲myVideo、friDay公佈年度影音排行榜。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／綜合報導

台灣大myVideo與遠傳friDay影音今（12）日雙雙公佈2019年度影音排行榜。在myVideo方面，電影榜由《復仇者聯盟：終局之戰》稱霸，戲劇榜則是由陸劇《長安十二時辰》奪冠；而根據friDay影音統計，電影、戲劇皆是由韓國影劇拿下，韓片《與神同行：最終審判》在電影部分列居年度收視冠軍，戲劇則是由韓國人氣男團Wanna One出身邕聖祐和金香起主演的《18歲的瞬間》奪下。

myVideo電影榜超吸睛
myVideo《2019年電影排行榜》電影榜前三名皆大有來頭，依序為全球影史票房冠軍《復仇者聯盟：終局之戰》、DC宇宙票房一哥《水行俠》、以及韓國影史最賣座喜劇《雞不可失》。除了好萊塢大作外，韓片《與神同行：最終審判》和《90分鐘末日倒數》也擠進榜單，由周潤發、郭富城主演的《無雙》則是唯一進榜的港片，為華語電影掙得一席之地。

而在戲劇方面，不同於電視台播畢才上架OTT平台的舊模式，當季熱播戲劇如《女兵日記：女力報到》、《巴黎情報局》都躋身年度榜單Top 10，可見民眾不再侷限於電視固定播出時間，而傾向在OTT平台隨時想看就看。本屆金鐘最大贏家《我們與惡的距離》登上myVideo年度戲劇榜第7名，其製作團隊大慕影藝新作《做工的人》前導預告同步在myVideo曝光，短短12小時就突破10萬點擊數，顯示台劇高製作水準備受關注。

韓國影劇稱霸friDay影音電影、戲劇排行榜
在friDay影音方面，韓片《與神同行：最終審判》在電影部分居年度收視冠軍，其次是韓國最賣座喜劇《雞不可失》，漫威《復仇者聯盟3：無限之戰》為第三名。

戲劇則由韓國戲劇包辦前三名，最熱門是韓國人氣男團Wanna One出身邕聖祐和金香起主演的《18歲的瞬間》、第二名為灑狗血到出神入化的《優雅的家》、年度討論度最高的《SKY Castle天空之城》位居第三。

值得注意的是，綜藝節目異軍突起，收視人數節節高升，以韓綜實境秀最為強勢！第一名為羅PD團隊製作、friDay影音全網獨家播出的《一日三餐山村篇》，第二名是friDay影音全台獨家、小S與蔡康永再度合體、也是是唯一打入排行榜的陸綜《花花萬物2》，第三名則仍為羅PD團隊的《新西遊記第7季》，週週都締造出亮眼收視佳績。

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