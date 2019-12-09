凱擘「電視管家」啟動　智慧聲控輕鬆開口看電視

▲透過Nest Mini與A1 Box的結合，即可以語音指令啟動電視管家（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

凱擘大寬頻今（9）日正式推出「電視管家」功能，只要透過語音指令就能啟動電視管家功能，隨時選看超夯電影、人氣戲劇等精采節目內容，讓全家人都能輕鬆開口看電視。

凱擘指出，A1 Box自10月上市以來，獲得用戶廣大迴響，今日再推出「電視管家」功能，只要透過Google Nest Mini智慧音箱將電視管家與A1 Box綁定，即可以語音指令啟動電視管家，聲控A1 Box隨時開關電視、調整音量大小聲、轉換頻道，還能說出關鍵字搜尋想看的節目或影片。現在申辦120M(含)以上光纖上網指定方案，每月只要699元起，即可免費升級搭配A1 Box，還能把Google Nest Mini帶回家，智慧聲控生活大小事，就從看電視開始。

另一方面，為提供用戶便利多元的繳費管道，繼LINE Pay一卡通行動支付帳單服務上線後，凱擘再推出「街口支付」繳費服務。即日起，凱擘大寬頻用戶都能透過街口支付，以綁定銀行帳戶或信用卡方式，輕鬆完成凱擘大寬頻各項服務帳單繳費，只要開啟「街口支付APP」，點選「繳費」中的「有線電視費」，即可於「掃瞄帳單條碼」後完成付款，繳費流程簡單又方便。

現在凡用戶透過街口支付繳費，立刻享有1%街口幣回饋無上限；選擇綁定指定銀行聯名卡付款，再享最高6%街口幣回饋，馬上下載街口支付APP，隨時隨地輕鬆繳費。