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同事抽中3萬要請客！他爽點「270元麥當勞」被說閒話　網轟：很不會做人

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▲重傳ＬＯＧＯ。麥當勞,麥當勞薯條,薯條,大薯條。（圖／記者黃君瀚攝）

▲原PO還真的點到快300元。與本文無關。（示意圖／記者黃君瀚攝）

記者黃可昀／綜合報導

最近公司紛紛在舉辦尾牙，一名網友的同事就抽中3萬多元，對方在大家起鬨下答應要請吃麥當勞，於是他隔天就買了270元的套餐，到公司後向那位同事「請款」，想不到事後卻被對方在背後抱怨點太貴、佔便宜，讓他覺得心裡很不是滋味，「如果請的那麼不甘願，就直接說不要就好了，還跑去跟公司說，害我被罵。」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，中獎的那位同事尾牙當天有答應其他人要請吃麥當勞，但每個人只能點300元以內，所以他隔天上班前先買了270元的套餐，事後再向同事拿錢，原以為這是同事的好意自己就開心接受，而且也沒超過300元預算，沒想到卻惹來對方在背後說閒話。

請繼續往下閱讀...

▲職場／同事／OL／上班族。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲同事說要請客也不能點太貴，這是做人小眉角。非當事人。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

中獎同事當下雖然給了他270元，但轉頭就和其他人抱怨「拿的餐太貴、在拗我」，結果這件事在公司漸漸傳開，還害他因此被上司罵了一頓，讓他覺得自己被同事擺了一道，最後也把錢還給那位同事，「以後人家要請客我也不敢接受了，人世間太黑暗了！」

網友看完反而打臉原PO，「別人請客，自己去買請款，怎麼想都不對吧！還買到270」、「人家說要請，也是場面話跟客套話，就算對方真的要請，也是由他統一點餐、怎麼會是你自己先去買再跟他請款」、「看到大家的留言我就放心了，只能說你不懂人情世故，一人份的餐你點到270，如果有50個同事是要吃垮人家嗎」、「其實大家起鬨只是為了氣氛好玩，這樣真的去買，然後再跟他拿錢，真的很像是你在拗他」、「被請客請點基本款，這個就人生的一點小眉角吧」、「憑什麼中獎就要被凹請客，馬的陋習。」

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