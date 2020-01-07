阿里山義消分隊成軍　深山火警不用怕

▲▼阿里山消防分隊義消成立。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局阿里山分隊6日舉辦「義消小隊成軍授旗暨快速捲門受贈啟用典禮」，消防局長呂清海代表受贈，特富野義消小隊及豐山義消小隊則進行搶救演練。

▲ 阿里山當地義消分隊成立模擬救災。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義縣消防局轄內豐山、水樣森林、特富野古道等山域近年已成為國人熱門休閒景點，但意外事故頻傳，且救援路途遙遠。去年11月25日達邦特富野部落發生咖啡豆烘焙工寮火警，108年12月02日於千人洞附近發生登山客墜落山谷，隨即由當地義消前往協助，始將登山客背負至空曠地，並開闢吊掛場所，搭配直升機出動，送傷患儘速就醫。因此，在豐山村村長陳建富及代表會副主席汪之龍與達邦村前村長浦維德等地方人士籌議下，號召當地熱心居民組織加入，嘉義縣消防局輔導訓練後成立豐山義消小隊、特富野義消小隊，積極參與山區偏遠部落火災搶救與山難救援任務，共同守護居民財產及家園。

阿里山消防隊是嘉義縣「第一個有車庫電動捲門之消防分隊」。阿里山消防分隊駐地原於森林園區內阿里山派出所旁，因地處觀光勝地，於夜間時難以防止不肖人士破壞救災裝備器材，若有捲門可關閉，將能保護裝備器材避免遭到破壞。阿里山受鎮宮位於國家森林遊樂區內，與地方住民、商家互動密切，曾於97年時捐贈一部救護車予消防分隊，此次為地方消防單位之駐地安全及保護救災裝備器材，捐贈70萬元予消防分隊安裝電動捲門。

呂清海代表嘉義縣消防局致贈感謝狀以表揚善行義舉，並表示感謝阿里山受鎮宮發揮關懷社會與助人為善之精神，提升消防隊駐地安全維護，並指出在地民力就是最堅強的後盾及最有力的支持，期望鄉內民眾能夠自主成立義消組織等民力團體，消防局將全力輔導並齊心維護轄區安全。

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