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列蔡英文國防經濟成果　486先生：台灣在蔡與民進黨執政下越來越強

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▲▼蔡英文拜訪486先生。（圖／翻攝自486先生臉書粉專）

▲486先生認為，台灣在蔡英文與民進黨政府執政下會越來越。（圖／翻攝自486先生臉書粉專）

實習記者羅明輝／綜合報導

知名團購達人「486先生」陳延昶日前為慶祝蔡英文當選，在粉絲團祭出30多項熱門商品「限時72小時」加碼打折優惠。今（17）日他則是在臉書發文提到，「台灣在蔡英文總統與民進黨政府執政下越來越強大」。

486先生在臉書提到，台灣的國防軍力越來越精實，目前有142架F16正在全面升級成F16V，其中9架F16已在去年9月完成結構升級，預計再過3年就能全數完全升級。美國出售台灣的66架F16也將陸續交機，屆時台灣空軍戰力將會非常強悍。

▲ 486先生估計，目前142架F16將在3年內全面升級F16-V。（圖／達志影像／美聯社）

486先生表示，「美國售我108輛M1A2坦克，首批2022即可在美交貨18輛。美國售我250套FIM-92肩扛發射式刺針導彈，這是全世界最強的短程個人導彈，從服役至今有270架飛機和直昇機被他擊落。」

486先生說明，台灣自製研發的600公里雄二E飛彈、1200公里射程的雲峰飛彈、1500公里的雄二E增程飛彈以及2000公里雲峰增程型飛彈都已經陸續量產增產，台灣國防武器突破防衛演進到攻擊，幾乎半個中國都在台灣攻擊範圍。目前估計台灣共有對空對海等各式飛彈約4000枚，構成全世界最嚴密防護網外，還有全世界最精密長程雷達隨時檢視中國舉動。

在潛艦國造方面，台灣將在預計在2025年成軍8艘潛艦，屆時將能更有利於埋伏與打擊中共海軍。同時，美國將出售最厲害的MK48 MOD6 AT長程重型魚雷給予台灣。這項重型魚雷最高時速達到55節（約達101公里／小時），最大續航力在時速40節的狀態下可達50公里，具有極佳的靜音推進系統，在發射後可以高速接近鎖定敵艦進行攻擊，相對也減少我國潛艦位置暴露的機率，具有優勢的戰術運用價值。

▲ MK 48魚雷。（圖／翻攝自維基百科）

他也指出，台灣經濟越來越好，許多美國明星大企業紛紛來台灣投資，台灣最低工資從蔡剛上任的時薪126提升到目前158，以一天8小時計，勞工可多256元；基本薪資從馬政府時代20008到目前23800，失業率則是從馬政府4.47到目前3.71%。

486先生說到，政府到去年不但沒有赤字，反而許多減稅措施與人民補貼政策，甚至還結餘盈餘償還債務，這說明蔡政府執政的清廉以及錢都花在刀口。他更在最後強調，「各位，台灣真的從來沒有這麼強過。台灣加油！」

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