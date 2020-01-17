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蔡英文連任　王在希預測未來4年：兩岸關係完全陷僵局「但不會攤牌」

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▲國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希。（圖／中新社）

▲國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希。（圖／中新社）

記者朱世凱／綜合報導

大陸國台辦前副主任王在希近日接受《環球時報》專訪時指出，民進黨繼續執政，兩岸關係固然會緊張一點，但可能會加速祖國統一的進程，兩岸關係也不可能「脫鉤」，「未來4年兩岸關係會完全陷入僵局，但我覺得也不會發展到攤牌的局面。」

王在希表示，「國民黨如果執政，兩岸關係會緩和，但統一的時間可能會拖得更長；我認為，民進黨蔡英文高票連任，未來4年兩岸關係會完全陷入僵局，兩岸關係已不可能改善，基本上會處於一個冷對抗的局面。」

他接著稱，「民進黨內部儘管有很多派系，但是在堅持『台獨』立場這一點上是一致的，因為蔡英文代表民進黨，她要按照民進黨的綱領和路線執政，民進黨的黨綱就是搞『台獨』。蔡英文在第一個任期內拒不承認『九二共識』，不承認一個中國原則，我認為她連任以後更加不會改變這一立場。」

▼王在希認為能夠派出解放軍進行軍事威攝，打壓台獨勢力的氣焰。（示意圖／CFP，下同）

▲▼解放軍。（圖／CFP）

王在希也說，「但我覺得兩岸關係也不會發展到攤牌的局面。走向統一是一個過程，兩岸關係的主導權在大陸。因為海峽兩岸的關係和當時南北朝鮮、東西德國及南北越南是不同的。這些國家基本上是一分為二，土地面積、人口和綜合實力比較接近，而台灣和大陸不在一個等量上。大陸近14億人口，台灣只有2300萬。現在台​​灣GDP總量連大陸的1/20都不到，更不用說軍事實力、科技等方面和大陸的差距。」

王在希分析蔡英文連任後，兩岸關係不可能改善，但她也不敢走得太遠，「蔡英文不會改變『台獨』旗幟，我判斷她會繼續推動『去中國化』，把『中華民國台灣化』一步一步地往『台獨』方向挪動。但她不敢太明目張膽。因為我們有《反分裂國家法》，有3條底線在那裡。蔡英文很清楚，她在勝選感言和記者會上特別強調2點：一是要『守護主權、守護民主』，這是說給台灣老百姓聽的；二是強調不挑釁、不冒進，繼續履行承諾，維持兩岸關係穩定，維持現狀。」

▲▼解放軍。（圖／CFP）

王在希還說，如果要遏制「台獨」，可以施展5種手段，包還宣傳輿論、近距離接觸（民間交流）、弘揚中華文化聯繫兩岸同胞、推動兩岸經濟上的融合、對「台獨」分裂勢力進行必要的軍事威懾和警告。

王在希最後指出，大陸惠台政策肯定要繼續，也必須要繼續，如果把惠台政策、爭取台灣民心的工作，看成是像做生意一樣、變成一件功利性的事情，那就是一個誤區（理解有誤），「爭取台灣民心的工作，不能因為有難度，就放棄了，就不去做了。只要我們認真去做，理解並尊重台灣同胞，真心誠意，持之以恆，總是會有效果的。」

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