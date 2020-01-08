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伊朗轟炸美軍基地武器曝光　Fateh-110地對地飛彈「制導命中率100%」

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▲▼伊朗向美軍發射飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）

▲伊朗使用Fateh-110地對地飛彈與Qiam- 1地對地飛彈轟炸美軍基地。（圖／翻攝自推特）

記者林彥臣／綜合報導

伊朗8日轟炸美軍位於伊拉克的阿薩德空軍基地（Al-Asad airbase），號稱造成80名美軍死亡，200名美軍受傷，國際媒體也根據現場的飛彈殘骸影像分析，伊朗使用的並非無制導能力的火箭彈，而是高階武器法塔赫-110（Fateh-110）地對地飛彈與起義-1（Qiam- 1）地對地飛彈。

▲▼法塔赫-110型彈道導彈（Fateh-110）。（圖／翻攝自維基百科）

▲法塔赫-110短程地對地飛彈（Fateh-110）。（圖／翻攝自維基百科）

Fateh-110是伊朗國產的公路機動型固態燃料短程地對地飛彈，最高速度可達到3馬赫，第一代的Fateh-110在2002年試射射程200公里，2010開發出第三代Fateh-110射程增加到300公里，2012年第四代Fateh-110問世改善制導系統，號稱命中率100%，伊朗、敘利亞、北韓、黎巴嫩真主黨都是Fateh-110的主要用戶，敘利亞政府軍2012年曾使用Fateh-110攻擊反抗軍，也是目前已知Fateh-110最早的實戰紀錄。

伊朗所使用的另一種武器Qiam- 1地對地短程飛彈，則是伊朗以蘇聯研發的飛毛腿飛彈為基礎的改進型，採用液態燃料與慣性導航系統，射程可達750公里，首次時戰紀錄是伊朗在2017年使用Qiam- 1攻擊敘利亞境內的ISIS份子。

伊朗因為美軍在巴格達國際機場發動空襲炸死聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），因此舉國悲憤誓言對美國進行報復，在當地時間8日凌晨轟炸美軍基地，伊朗官方雖然號稱造成美軍80人死亡，但是美國方面尚未傳出有人員死傷的消息。

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