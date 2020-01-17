防止被濫用！歐盟考慮禁止公共場所用臉部辨識技術3~5年

▲ 歐盟考慮禁止在公共場所使用臉部辨識技術。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳心怡／外電報導

臉部辨識應用一直以來都存在個資暴露的風險，根據《路透社》報導，歐盟正在考慮禁止公共場所使用臉部辨識科技，且時間長達3年到5年，以便有更多時間來研究如何防範該技術遭到濫用。

目前全球各國執法機構廣泛使用臉部辨識系統的議題，已在展開各方激烈辯論，根據一份18頁的白皮書內容，歐盟執行委員會指出，可能須引進新的更嚴格規定，以加強保護歐洲人權隱私及個資數據。

白皮書內容指出，在這些現有規定的基礎上，未來監管框架將更進一步，包括限制在公共場所使用臉部辨識技術等的臨時限制，透過3年到5年的時間，確保研發出可評估臉部辨識技術影響的方法，並擬定風險管理措施。

該文件還建議對人工智慧的開發人員和用戶都承擔義務，並且讓歐盟國家任命主管部門來監督新規則。

歐盟官員表示，在做出最終決定前，歐盟委員會將尋求各界意見和回饋，歐盟主管市場競爭的執委韋斯特格（Margrethe Vestager）預計在下個月發表個人提議。

美國政府本月初也發布人工智慧技術應用的監管準則，以限制當局政府濫用此技術，同時也敦促歐盟避免採用太激進的做法。