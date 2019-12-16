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【英語多益通】從無印良品判決學「商標」的英文怎麼說

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▲▼消費 日本生活雜貨 服飾 無印良品。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 日本無印良品。（圖／記者屠惠剛攝）

文／李海碩

在這個12月的購物節中，無印良品恐怕開心不起來，因為中國宣判日本無印良品（MUJI）輸給了在中國使用「無印良品」作為商標的棉田公司。這個商標權之爭從2015年就開始，若想跟外國同事或友人聊這個話題，有哪些是應該知道的英文用法和多益關鍵字呢？

法院的英文詞語

請繼續往下閱讀...

一般的法院稱之為court，最高法院則需要加上supreme成為supreme court，本次判決為人民最高法院（Supreme People’s Court）所提出。與court有關應該要知道的詞語還有律師lawyer/attorney、法官judge以及台灣法律系統中較不熟悉的陪審團jury，需要特別注意的是jury指的是一整個陪審團，其中的成員應以jury member稱之。最後，有案件（lawsuit）當然就一定要有被告defendant（來自於防守defend），與原告prosecutor（來自於prosecute起訴）了。

The jury trial begins this morning for suspect in the murder of the 4-people family.
（今晨開始針對四口之家謀殺嫌疑犯的陪審團審判。）

如何說判決 Ruling vs. Verdict

由於無印良品的案子在2017年已經有前判了，所以可以說：

The court upholds 2017 ruling.
（法庭維持了2017年的判決。）

ruling來自於rule規則，大多用來指法官本身的決定與判決，而verdict是來自於拉丁文中的verus（真的）與dictum（說法），故意思就是「裁決」，在法律上通常用於陪審團所給出的決定與「定讞」；而判決出來之後對誰有利的用法則為「in favor of」。

The jury took only two hours to render their verdict in favor of the defendant.
（陪審團僅花了兩小時作出了對被告有利的判決。）

favor對許多使用者而言，常與flavor之間弄錯，以下約略分別。

favor是恩惠，最常見的用法是請求幫助時的口語。

Could/Would/Will you do me a favor?
（你可以幫我個忙嗎？）

favor既然是恩惠，favorable就成了「有利的、好的」。

The movie has received favorable reviews from most critics.
（該電影從大多評論家身上都獲得了正面的評價。）

flavor的意思則是「口味」，例如冰淇淋就是最常出現口味描述的品項。英式拼法通常作為flavour。

We provide 24 flavors of ice cream.
（我們提供24種口味的冰淇淋。）

商標 trademark

這個案子是註冊商標之爭，中國的商標系統是保護先註冊商標的單位，故這次的事件就是海南南華實業貿易（Hainan Nanhua）在日本的無印良品還沒註冊商標時先註冊了「無印良品」而生的，其後並把商標轉移至了北京棉田紡織（Beijing Cottonfield Textile Corp）。像這類模仿他人的人事物，英文中通常以copycat稱之。

MUJI has infringed upon the trademark of its Chinese copycat company.
（無印良品侵犯了中國模仿其公司的商標。）

任何的品牌都有自己的品牌名稱（brand name），而進到任何一個市場第一個要做的就是先註冊（register）這個名稱。例如知名的運動鞋品牌Nike，這四個字母就是它的brand name。順道一提，Nike其實是勝利女神的意思（希臘語源）。

企業有品牌名稱，當然也需要商標，英文就是trade（交易）mark（號誌），在交易中表達自己的號誌當然就成了商標了。例如Nike的trademark就是一道勾。

這次會發生版權侵權（copyright infringement）情事，就是因為MUJI雖然登記了「MUJI」，但是並未同時登記「無印良品」所致。所以當「無印良品」這四個字被MUJI使用後，先登記的公司便可以聲稱傷害到的是該司的智慧財產權（intellectual property）。

China is now using blockchain evidence for copyright infringement.
（中國目前將區塊鏈證據使用在侵犯版權上。）

China’s new trademark law has come into effect November 1, 2019.
（中國的新商標法於2019年11月1日正式生效。）

補償 compensate

這個官司的結果是MUJI需要對於中國的「無印良品」賠償並正式道歉。賠償最簡單的說法就是pay，但是除了pay之外，補償還有個更正式的字compensate。

Our next generation need to pay for the damage done by climate change.
我們的下一代要為氣候改變付出代價。

MUJI is ordered to compensate and apologize to a Chinese company.
（無印良品被令對一個中國企業賠償並道歉。）

而道歉的正式說法也就是上方例句中的apologize，名詞為apology，通常正式用語時以名詞為主，當眾致歉為make a public apology，而正式道歉當然就成了make a formal apology。

除了道歉外，我們也常感謝或恭喜他人，最常用的說法有：

gratitude 感激之情。也可以用thanks，但是正式程度差很多。
condolences 慰問之意，對方重大不幸、重病或親友死亡時使用。小感冒不會用這個，萬勿誤用，記得要加上s。
congratulations 恭賀之意，記得要加上s。
apologies 致歉之意，常用複數表示禮數夠，記得apology是可數的。

這四個只有gratitude不加上複數，剩下都應該要使用複數唷！

【多益模擬試題】

1. I feel very sorry for the inconvenience. Please accept my sincere _____.
(A) accidents
(B) accessories
(C) apologies
(D) approvals

2. I am in ____ of the option B.
(A) flavor
(B) favor
(C) fever
(D) feature

解析：

1. 正解為(C)。題意為「我對於造成不便感到抱歉。請接受我誠摯的道歉。」本題為單字題，選項(A)為事故/事件、(B)為配件、(C)為道歉（名詞）、(D)為許可，選項(C)與題意相符，故為正解。

2. 正解為(B)。題意為「我偏好B選項。」in favor of指「偏好…；贊成/支持…」故選(B)。選項(A)為口味、(C)為發燒、(D)為特徵，皆與題意不合。

延伸閱讀》懶得出門想叫外送？點Ubereats、Foodpanda順便學相關多益字

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