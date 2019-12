【英語多益通】從無印良品判決學「商標」的英文怎麼說

▲ 日本無印良品。(圖/記者屠惠剛攝)

文/李海碩

在這個12月的購物節中,無印良品恐怕開心不起來,因為中國宣判日本無印良品(MUJI)輸給了在中國使用「無印良品」作為商標的棉田公司。這個商標權之爭從2015年就開始,若想跟外國同事或友人聊這個話題,有哪些是應該知道的英文用法和多益關鍵字呢?

法院的英文詞語

一般的法院稱之為court,最高法院則需要加上supreme成為supreme court,本次判決為人民最高法院(Supreme People’s Court)所提出。與court有關應該要知道的詞語還有律師lawyer/attorney、法官judge以及台灣法律系統中較不熟悉的陪審團jury,需要特別注意的是jury指的是一整個陪審團,其中的成員應以jury member稱之。最後,有案件(lawsuit)當然就一定要有被告defendant(來自於防守defend),與原告prosecutor(來自於prosecute起訴)了。

The jury trial begins this morning for suspect in the murder of the 4-people family.

(今晨開始針對四口之家謀殺嫌疑犯的陪審團審判。)

如何說判決 Ruling vs. Verdict

由於無印良品的案子在2017年已經有前判了,所以可以說:

The court upholds 2017 ruling .

(法庭維持了2017年的判決。)

ruling來自於rule規則,大多用來指法官本身的決定與判決,而verdict是來自於拉丁文中的verus(真的)與dictum(說法),故意思就是「裁決」,在法律上通常用於陪審團所給出的決定與「定讞」;而判決出來之後對誰有利的用法則為「in favor of」。

The jury took only two hours to render their verdict in favor of the defendant.

(陪審團僅花了兩小時作出了對被告有利的判決。)

favor對許多使用者而言,常與flavor之間弄錯,以下約略分別。

favor是恩惠,最常見的用法是請求幫助時的口語。

Could/Would/Will you do me a favor ?

(你可以幫我個忙嗎?)

favor既然是恩惠,favorable就成了「有利的、好的」。

The movie has received favorable reviews from most critics.

(該電影從大多評論家身上都獲得了正面的評價。)

flavor的意思則是「口味」,例如冰淇淋就是最常出現口味描述的品項。英式拼法通常作為flavour。

We provide 24 flavors of ice cream.

(我們提供24種口味的冰淇淋。)

商標 trademark

這個案子是註冊商標之爭,中國的商標系統是保護先註冊商標的單位,故這次的事件就是海南南華實業貿易(Hainan Nanhua)在日本的無印良品還沒註冊商標時先註冊了「無印良品」而生的,其後並把商標轉移至了北京棉田紡織(Beijing Cottonfield Textile Corp)。像這類模仿他人的人事物,英文中通常以copycat稱之。

MUJI has infringed upon the trademark of its Chinese copycat company.

(無印良品侵犯了中國模仿其公司的商標。)

任何的品牌都有自己的品牌名稱(brand name),而進到任何一個市場第一個要做的就是先註冊(register)這個名稱。例如知名的運動鞋品牌Nike,這四個字母就是它的brand name。順道一提,Nike其實是勝利女神的意思(希臘語源)。

企業有品牌名稱,當然也需要商標,英文就是trade(交易)mark(號誌),在交易中表達自己的號誌當然就成了商標了。例如Nike的trademark就是一道勾。

這次會發生版權侵權(copyright infringement)情事,就是因為MUJI雖然登記了「MUJI」,但是並未同時登記「無印良品」所致。所以當「無印良品」這四個字被MUJI使用後,先登記的公司便可以聲稱傷害到的是該司的智慧財產權(intellectual property)。

China is now using blockchain evidence for copyright infringement .

(中國目前將區塊鏈證據使用在侵犯版權上。)

China’s new trademark law has come into effect November 1, 2019.

(中國的新商標法於2019年11月1日正式生效。)

補償 compensate

這個官司的結果是MUJI需要對於中國的「無印良品」賠償並正式道歉。賠償最簡單的說法就是pay,但是除了pay之外,補償還有個更正式的字compensate。

Our next generation need to pay for the damage done by climate change.

我們的下一代要為氣候改變付出代價。

MUJI is ordered to compensate and apologize to a Chinese company.

(無印良品被令對一個中國企業賠償並道歉。)

而道歉的正式說法也就是上方例句中的apologize,名詞為apology,通常正式用語時以名詞為主,當眾致歉為make a public apology,而正式道歉當然就成了make a formal apology。

除了道歉外,我們也常感謝或恭喜他人,最常用的說法有:

gratitude 感激之情。也可以用thanks,但是正式程度差很多。

condolences 慰問之意,對方重大不幸、重病或親友死亡時使用。小感冒不會用這個,萬勿誤用,記得要加上s。

congratulations 恭賀之意,記得要加上s。

apologies 致歉之意,常用複數表示禮數夠,記得apology是可數的。

這四個只有gratitude不加上複數,剩下都應該要使用複數唷!

【多益模擬試題】

1. I feel very sorry for the inconvenience. Please accept my sincere _____.

(A) accidents

(B) accessories

(C) apologies

(D) approvals

2. I am in ____ of the option B.

(A) flavor

(B) favor

(C) fever

(D) feature

解析:

1. 正解為(C)。題意為「我對於造成不便感到抱歉。請接受我誠摯的道歉。」本題為單字題,選項(A)為事故/事件、(B)為配件、(C)為道歉(名詞)、(D)為許可,選項(C)與題意相符,故為正解。

2. 正解為(B)。題意為「我偏好B選項。」in favor of指「偏好…;贊成/支持…」故選(B)。選項(A)為口味、(C)為發燒、(D)為特徵,皆與題意不合。

