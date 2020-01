「我想離開英國很久了」？哈利活動花絮配樂惹爭議

▲哈利(心裡OS)說,我想離開英國很久了。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導遊

英國哈利王子周四(16日)在白金漢宮出席 2021年「世界盃聯盟式橄欖球賽」((Rugby League World Cup)的抽籤儀式,這被認為可能是他淡出前的最後一項王室活動。巧的是,哈利在他的官方社群帳號上傳了一段帶有「敏感」歌詞內容的活動花絮片段,惹惱了白金漢宮。

哈利夫婦的官方Instagram帳號周四上傳了一段哈利在抽籤前後的活動花絮,背景音樂用了英國樂團「石玫瑰」(Stone Roses)的歌曲This Is The One。這首曲子當中有一句歌詞說:I'd like to leave the country for a month of Sundays'(我渴望想離開這個國家很久了,a month of Sundays'在英語中指有夠久的意思)。

目前盛傳哈利一家人淡出王室後會移居加拿大,這首歌曲也讓人聯想到哈利是否意有所指。《每日郵報》報導,一名「憤怒的」白金漢宮官員回應此一事件時,指哈利王子在挑歌時沒有給白宮任何訊息。

報導又引述接近哈利的消息人士的話說,王室團隊並沒有參與選曲,歌曲是大會主辦方推薦的,理由是這是一首欖球運動的「讚歌」。

報導同時指出,儘管影片中沒有打上歌詞內容,但哈利夫婦的顧問群並不知道這首名曲裡有這麼一句敏感歌詞,這種說法很難讓人相信。