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越晚越冷！明強冷空氣來襲「苗栗以北下探11℃」　有機會升級為冷氣團

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▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,行人,保暖,禦寒,信義區,陰天,寒流,冷空氣。（圖／記者季相儒攝）

▲明天北台灣強冷空氣來襲，苗栗以北驟降下探11度。（示意圖／記者季相儒攝）

記者葉國吏／綜合報導

受到輻射冷卻效應影響，今晨最低溫出現在南投竹山10.9度，不過明起有另一波強冷空氣南下，北台灣氣溫驟降、愈晚愈冷，苗栗以北下探11度，吳德榮透露強度可能達到大陸冷氣團標準。

中央氣象局預報員王品翔指出，今日台灣附近水氣稍微減少，不過北部、東北部外海有低壓發展，北風影響桃園以北多雲、飄細雨，其他地區大多為多雲到晴。氣溫方面，清晨由於輻射冷卻影響，氣溫仍偏低，台南以北及宜蘭低溫約14-16度，局部近山區或空曠地區可能更低一些，其他地區約17、18度；北部、東北部及東部約高溫22-25度，中南部及東南部高溫約26-28度

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今晨最低溫出現在南投竹山。（衛星雲圖／翻攝中央氣象局，下同）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，今(16)日冷空氣減弱，白天舒適、晚偏涼；各地晴時多雲，東半部偶有零星短暫降雨的機率。白天起氣溫：北部15至25度、中部12至26度、南部12至28度、東部14至27度。

最新模式模擬顯示，明(17)日強冷空氣南下，北台灣氣溫驟降、愈晚愈冷，北部及東半部有局部短暫雨的機率；其他地區受影響雖較小，氣溫亦會下降。

週(18日)六白天起轉乾冷，東半部仍有局部短暫雨。明晚、週六晨及週(19)日晨，氣溫降至最低時，苗栗以北平地約可降至11、12度，台北市及其他地區平地大約降至12至14度左右〔有符合「大陸冷氣團」定義(氣象局≦14度)的機率〕，要注意保暖。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲明天有強冷空氣來襲。（雷達合成回波圖／翻攝中央氣象局）

最新模式模擬顯示，週(19)日白天冷空氣減弱、氣溫回升。週日晚起至下週一(20日)又有一小波較弱的東北季風南下，北台灣再轉涼微冷，北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨的機率，其他地區受影響很小。

下週二至除夕(21至24日)無冷空氣南下，天氣偏暖；各地大多晴朗，白天舒適早晚涼，僅東半部偶有零星短暫降雨的機率。至於春節期間的天氣，模式模擬時間過久，誤差已太大，宜再觀察！

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