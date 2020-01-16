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「區塊鏈」正式進入藝術市場！藝品上鏈、上拍、交易到出售都可朔源

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生活中心／綜合報導

全球藝術品交易市場規模不斷創攀高，據統計，目前藝術品交易金額已高達驚人的670億美元，較去年成長了6%，是十年以來第二次再創新高。佔全球8成以上主要市場分為美國、歐洲以及中國，且中國電子報更指出，2023年的全球藝術品交易量更上看到2,500億，未來藝術品的市場的發展規模將是深不可測。

即將在這個周末登台的台北當代，及多個衛星藝博會，將吸引不可計數的藝術愛好者共襄盛舉。台灣區塊鏈TokenBacon培根團隊，從成立以來，極力以區塊鏈技術結合藝術社群，創造全新的藝術品交易型態。藝術品交易佐以區塊鏈，成為全球首創的藝術出售管道。此次的藝術盛事，台灣區塊鏈TokenBacon培根團隊更是不會缺席。

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▲圖片來源：自網路圖庫

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區塊鏈引入藝術交易，提升藝術販售及收藏價值

台灣區塊鏈團隊TokenBacon與ART FUTURE藝術，將於這個周末在神旺大飯店共同舉行2020 ART HUNT藝術尋寶，本次藝術尋寶集結東方畫會大師蕭勤，甫獲得國家文藝獎的藝術家莊普的作品，以及何肇衢、黎志文、葉竹盛、傅慶豊、詹金水、廖堉安等，歐洲藝術家Théo Tobiasse、Marko Stupar、

Bernardino Toppi、派翠克．果陀Patrick Cordeau等作品，將一同參與此次藝術尋寶。

藝品投資「零成本」回饋「無限大」

區塊鏈藝術社群拍賣平台，也會同步展示各類知名藝術珍藏品，如：清末「掐絲珐瑯菱瓜型蓋罐」、日本明治「鬼散紋銅蓋鐵壺」，及青年藝術家吳詠潔「鬦寶寶」及廖堉安「裊裊貓」藝術公仔，價值超過數十萬的藝術收藏品，必定在短短一週內以高價競標出售，讓區塊鏈拍賣會，呈現21世紀新型式的藝術品交易。

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圖片來源：「鬼散紋銅蓋鐵壺」自收藏家提供

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▲圖片來源：「鬦寶寶」自吳詠潔提供

台灣區塊鏈團隊，為藝術藏品打造藝術新趨勢

培根團隊的區塊鏈技術提供了完善的加密機制，藝術藏品一旦存入區塊鏈，收藏家可輕鬆打造屬於自己的區塊鏈生態圈，交易速度更迅速、透明及便利。

收藏家透過加密區塊鏈技術，將藝品上鏈、上拍、交易到出售，一方面可保障藝術拍品朔源，而科技可以將拍賣進化成一月兩拍，打破傳統藝術拍賣市場流動性較慢的特性，短時間內將藝術市場規模擴增至數百萬倍。並可以跨平台、跨國際的形式，有效提升藝術品的曝光及知名度，最後透過社群迅速推廣力使得拍品迅速售出。

此外，區塊鏈技術最為重要的特徵為「去中心化」，一旦信息經過驗證並寫入區塊鏈，將永久的存儲在區塊鏈上，且對於單個節點上的資料修改是無效的，當藝術收藏品存入區塊鏈，將會大幅提升該藝術品的數據穩定性和可靠性，提高藝術收藏品的來源可信度。

培根團隊推出的區塊鏈藝術社群拍賣平台，已經吸引了典型及非典型收藏家的

注目，投資者能夠透過社群模式及力量，讓藝術拍品更有效曝光，並使得投資者以「零成本」取得投資報酬，當該藝術拍品高價出售時，投資者便能獲得更高的投資報酬。

未來更持續推出不同種類的藝術收藏，創造培根鏈的完整區塊鏈生態系和價值，並邀請各個知名藏家以及投資人，一同打造全球首創區塊鏈藝術品交易中心。

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▲圖片來源：ART HUNT藝術尋寶

更多活動詳情：

Venue 地點／神旺大飯店
Preview Show 預展／神旺大飯店
1/17（五）12:00–18:00
Public Days 公眾展期／1/18（六）11:00-19:00
                                     ／ 1/19（日）11:00-19:00

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