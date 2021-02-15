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石幣流傳數百年！　南太平洋小島竟有世界最早「區塊鏈」

▲▼雅浦島石幣。（圖／取自維基百科）

▲雅浦島石幣。（圖／取自維基百科CC BY-SA 3.0

財經中心／綜合報導

加密貨幣交易火熱，尤其是比特幣價格頻創高峰。加密貨幣一般使用區塊鏈技術來實現記錄交易、追蹤資產和貨幣的去中心化，不過有學者發現在距今數百年前的南太平洋小島，島民竟然已經發展出具有區塊鏈精神的貨幣雛形。

美國《科學新聞》曾報導，在密克羅西亞（Micronesia）最西端的雅浦島，島上原住民曾經使用一種名為雅浦島石幣（Rai Stones）的古代貨幣進行交易。特別的是，一旦石幣製作完成後，島上居民相當信任石幣的購買力，即使石幣因故沉入大海，也不會影響石幣主人擁有的財富。

美國俄勒岡大學考古學家在2018美國考古學會年會表示，雅浦島居民在1783年與西方文明首次接觸之前，會航行於密克羅尼西亞的其他島嶼之間，四處採集石灰岩製作石幣，來往航程超過400公里。

這種石幣直徑比人還高，重量超過一輛小型汽車。當石幣製作完成後，每個石幣都會依照尺寸、石材質量、形狀和運送返島所需承擔的風險，獲得分配一定的價值。石幣一旦經過島上酋長認可後，都會放在公開場所展示。

石幣的所有權可以轉移，但以石幣為媒介的交易都是公開讓所有島上居民周知，因此即使發生交易，石幣的位置也不會改變，且所有人都認可石幣的價值與購買力。學者認為，雅浦島石幣的概念與區塊鏈有相似性，甚至可視為其先驅。

傳言曾有一戶人家獲得一個品質極佳的石幣，卻因船難而沉入海底，當地居民同意石幣肯定還在海底某處，因此雖然看不見石幣，但並不影響這枚石幣的價值，因此這戶人家仍保有石幣所代表的財富。

不過，也有學者認為雅浦島石幣並不能算是真正的貨幣，因為石幣不能被分割成更小單位進行交易。此外，也有人認為加密貨幣並不符合「貨幣」的定義。

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