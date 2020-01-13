央視披露貪官細節！4000多瓶茅台狂往馬桶倒...妻子嘆「倒也倒不盡」

▲央視首度披露貪官的細節。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳政錄攝）



記者邱茀濱／綜合報導

貴州省原省委常委、副省長王曉光因貪汙在2018年被雙開，去年被判刑20年，並處以人民幣1.7億元（約新台幣7.3億元）的罰款。日前，《央視》首度播出他的貪汙細節，指出王曉光將4000多瓶茅台酒堆滿一間房，然而為了銷毀贓物，還分批親手倒入自家馬桶，妻子見狀感嘆「扔也扔不掉，喝也喝不了，送也送不完，倒也倒不盡，早知如此，何必當初啊！」

央視近日播出的《國家監察》節目中，內容披露了中國不少貪官的細節，其中王曉光透過當時茅台集團董事長袁仁國等人，先後為家人和他的親屬獲取了4家茅台酒特許專賣店經營權，7年共獲利人民幣4000多萬元（約新台幣1.72億元）。

▲大陸貪官王曉光在廁所狂倒茅台酒。（圖／翻攝央視新聞截圖，下同）



不僅如此，王曉光還進行一項內線交易，把帳戶掛在親戚朋友的名下，向企業「借款」入市買股，且盈利後才會還錢，交易額達人民幣4.9億元（約新台幣21億元），淨利達人民幣1.6億元（約新台幣6.9億元）。

此外，王曉光家中還藏有4000多瓶茅台酒，甚至堆滿一間房子，但他接到風聲後，他便自行處理掉一批價格最貴的年份酒，「是這樣把那個箱子撕掉，把盒子撕掉，有的酒我就乾脆把它倒在壇子裡面，我就自己知道是年份酒就行了。」

不過，儘管做了上述安全措施，王曉光仍感到不安全，便把已經倒到罈子裡的年份酒，又分批倒入自己家的下水道，以消滅證據。中央紀委國家監委法規室副主任夏曉東指出，妻子看到王曉光彎著腰在廁所裡狂倒這些酒時，感嘆「扔也扔不掉，喝也喝不了，送也送不完，倒也倒不盡，早知如此，何必當初啊！」

據悉，王曉光2018年9月被開除黨籍、開除公職；2019年4月，王曉光一審被判20年，並處罰金人民幣1.735億元。

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