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從小養豬、養牛　畜牧業第3代被興大相中！錄取動科系特殊選才

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▲▼ 畜牧業第３代被興大相中錄取動科系特殊選才 。（圖／中興大學提供）

▲許宜珈在牛舍工作實況。（圖／中興大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中興大學特殊選才招生日前放榜，今年動物科學系錄取兩位新生，家中三代從事畜牧業，二位高中生從小在牧場長大，跟著家人養豬、養牛，深刻體會畜牧業的艱辛，希望進入大學學習專業知識，協助牧場永續發展。

就讀佳冬高職畜產保健科的余欣諭，家中為經營超過30年的屏東傳統養豬戶，豬隻規模約1400隻，對她來說幫豬隻接生、製作豬肉加工食品都不是難事，未來目標希望提升自家牧場的豬肉品質、創造友善環境，達成自動化與現代化轉型。

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就讀虎尾揚子高中的許宜珈，家中牧場位於素有「鮮奶之鄉」的崙背鄉，祖父輩經營至今40多年，擁有3百多頭牛，已發展出自有品牌鮮乳，期盼未來能學有所用，讓自家牧場與時俱進。

▲▼ 畜牧業第３代被興大相中錄取動科系特殊選才 。（圖／中興大學提供）

▲許宜珈（左1）家族三代從事畜牧。（圖／中興大學提供）

余欣諭提到，6歲起就幫忙家中工作，從小喜歡飼養各式動物，養的動物包含山羊、綠頭鴨、雉雞、鵝、鸚鵡、火雞等。而跟著父親在豬舍裡幫忙，學了很多實務經驗，如幫母豬生產、協助配種、閹豬、隱睪處理、解剖並觀察死豬等，牧場對她來說，不但是一種義務，也是先天上的優勢。

余欣諭說，小時候父親就灌輸她照顧動物的觀念，要有耐心，而且不要害怕處理豬隻問題，因為做的每一步都是在幫助牠們，如果猶豫不決或不敢做時，都會增加牠死亡的可能性。

▲▼ 畜牧業第３代被興大相中錄取動科系特殊選才 。（圖／中興大學提供）

▲余欣諭在豬舍工作實況。（圖／中興大學提供）

余欣諭回憶，從小到大最難忘的經驗是幫難產的母豬接生，她因為體型先天上較纖細，在母豬難產時，父親教她將手伸進豬的體內，扣住小豬的頭位及尾位，用正確的抓法，成功幫助母豬生產，可避免用較極端的方式將小豬從母豬體內取出，減低母豬的感染風險與傷害，也增加小豬的存活率。她說，「每當從母豬體內將小豬助產出來，對她來說，都因為挽救了一隻豬的生命而有莫大的榮譽感。」此外，她也會做簡易的加工食品製作，如香腸製作、臘肉醃製等。期待進入興大，能學習更多專業知識與技術，未來學以致用，讓牧場永續經營。

▲▼ 畜牧業第３代被興大相中錄取動科系特殊選才 。（圖／中興大學提供）

▲余欣諭在豬舍工作實況。（圖／中興大學提供）

許宜珈也說，自己住牛舍旁，小學三年級就跟著擠牛奶、洗牛舍，家人每天清晨5點早起處理牧場事務，傍晚也要一次，全年無休，且隨時要注意牧場情況，有狀況要馬上處理，因此，她能深刻體會營經一座牧場的辛苦與不易。高一時，因為喜歡動物加上對牛的習性、構造和牛奶等的了解，她決定以牧場相關主題參加科展，以「優質牛乳生產因子與鑑定」為題，從以不同個體的牛隻、不同畜牧場、吃進口或本地草的差別分析牛乳口感的差異，最後得出結論乳脂肪的確是影響香味及奶泡量的主因之一，而大家比較喜愛吃進口草的乳牛牛奶。

她還分析原因可能為台灣牧草收割期附近會有梅雨季，造成牧草品質受影響，而草的品質進而影響牛奶的風味。這項主題也獲得全國科展分區特優與全國賽鄉土教材獎的佳績，未來希望進入大學學習專業知識，協助牧場永續發展。
 

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