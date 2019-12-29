法官臉書PO「大陸證照」！遭檢舉違反倫理　新北地院懲處了

▲新北地院法官被控違反法官倫理。（圖／記者陳雕文攝）

記者林昱萱／新北報導

新北地院民事庭的時姓法官，涉嫌在臉書發文自稱，考領「大陸官方」精油師執照，並推銷精油及生命成長課程與書籍等，但遭到檢舉說，要考舉大陸官方執照的前提，是自身必須承認大陸憲法，而他也因此被質疑違反法官倫理。對此，新北地院已於108 年12月17日決議建請院長發布命令予以警告的行政懲處，並轉陳司法院核備中。

新北地院新聞稿指出，本院法官時XX妻子，以寫作及銷售精油等為業，常於網路張貼銷售文章分享使用經驗。時法官基於個人興趣，在工作之餘與妻子自費參加民間組織「世界中醫藥學會聯合會」，在台北市南港區舉辦的「植物精油療法」課程，通過課後鑑定考試，由該會送由會址所在中國大陸安徽省職業技能鑑定中心，輾轉核發相關專項技能鑑定證書。另夫妻二人也自費參加「生命模式大蛻變工作坊」課程，無償擔任小組長，並於臉書對特定社群親友，分享各該生活經驗及推薦妻子新著「親愛的女生」一書。

新北地院表示，時的言行經本院法官自律委員會調查認雖未違背法令，惟有部分牴觸「法官應謹言慎行，避免有不當或易被認為損及司法形象行為」的法官倫理規範，已於108 年12月17日決議建請院長發布命令予以警告的行政懲處，並轉陳司法院核備中。

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