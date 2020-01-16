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武漢肺炎1宗個案或屬「人傳人」！香港專家：新病毒傳播效率預計低於SARS

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▲武漢不明肺炎持續爆發，本港加強防控措施。（圖／翻攝自星島日報）

▲武漢不明肺炎持續爆發，香港加強防控措施。（圖／翻攝自星島日報）

記者鄭思楠／綜合報導

港府代表訪武漢考察當地防疫工作後， 15日公佈當地部份個案情況。衞生防護中心透露，其中2個病人是夫妻，在涉事海鮮市場工作的丈夫發病後數日，沒有到過市場的妻子也發病，不排除是人傳人個案。不過，香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，41宗確診病例僅得1宗或屬人傳人，較2003年SARS時最極端1人可傳播病毒予3個人為低。

據《香港01》報導，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上透露，部份確診染新型冠狀病毒的患者情況及發病史，「一組是兩夫婦，先生在發現眾多病例的華南海鮮市場工作，率先發病，其太太沒有去過市場，相隔5日後才發病，預計是由先生發病才傳染給太太，因此有機會屬人傳人個案。」

但涉事市場的地下、桌面及手套樣本均驗出新型冠狀病毒，張竹君承認，未能排除透過受污染的物件傳播病毒的可能性。

她進一步稱，大陸正追蹤病人的密切接觸者，人數有逾700人，當中超過400人是醫護人員，目前未有接觸者確診個案。她表示，這個現象顯示，即使有人傳人的情況，持續的風險也不高。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，上述夫妻的個案表面證據指向人傳人，但也可能經物品傳播，如太太曾處理丈夫受污染的衣物等，現階段難以百分百肯定傳播途徑。

目前當局未詳細公佈700幾個密切接觸者當中，有一些是確診病人的家屬。梁子超表示， 2003年SARS期間，初期的「超級帶菌者」可以由1個病人傳染給3個人；而中東呼吸綜合症（MERS）的傳播系數低於1；今次的新型病毒從當局公佈的數據上看，更是遠低於1。

不過梁子超認為，人傳人的疾病仍有眾多變數，包括病毒在人體身上會否出現變異、有無特定環境如在醫療環境之中，病毒較易入侵人體、有無特殊的人較易受感染、處理動物的方式不同會否令病毒傳播、會否有超級帶菌者出現等，都是未能排除的因素，仍需小心應對。

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