中美簽「第一階段協議」有三大意義！　陸媒：兩國經濟實力不相上下

▲川普與劉鶴在白宮東廳進行貿易協議簽署儀式。（圖／翻攝自The White House ）

記者蔡儀潔／綜合報導

中美兩國15日正式簽署第一階段貿易協議，標誌著持續2年的貿易衝突得以緩解。微信公眾號占豪認為，這背後有三大重大意義，首先這次的協議簽署是中美新的一份戰略平衡；其次是美國對華近2年的貿易戰證明，兩國經濟實力不相上下；最後是未來無論發生什麼變化，中國都將更加淡定和從容。

美國總統川普與中國國務院副總理劉鶴，從美東時間上午11時30分左右開始進行經貿協商談判，兩人抵達白宮東廳，進行美中第一階段經貿協議簽署儀式，儀式中簽署長達86頁的第一階段協商協議，包括200位商界與外交界的賓客受邀出席。

▲川普與劉鶴簽署協議。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

在微信公眾號占豪看來，中美這份協議來之不易，而根本原因主要有2個。第一，協定是在中美激烈較量近兩年的背景下簽署的，「美國發起貿易戰，中國被迫打了2年，不僅中美各自現實損失不小，全世界都損失巨大，這份協定的簽署，可以說成本和代價都不小。」

第二，中美暫停貿易戰，至少給世界喘息之機，「中美貿易戰再繼續打下去，不但中美損失大，全球的損失都會繼續擴大，所以此時簽署協議，至少給了全球經濟一個喘息之機。事實上，中美這幾天也明顯向中國釋放了善意，取消了對華匯率操縱國的認定。」

▲世界2大經濟體長達18個月的貿易衝突得以緩解。（圖／翻攝自The White House ）

另外占豪指出，協議簽訂的背後具有三大重要意義。首先，這是中美新的一份戰略平衡，「協議能夠簽署不是偶然而是必然，雖然這其中有美國總統選舉需要，但更重要的是經歷貿易戰後，美國並不能把中國怎麼樣，而現在美國極力主導和中國簽署的第一階段協議，是一份平衡後的階段性協議，或者說這是中美在貿易領域的一個階段性戰略平衡。」

占豪認為，「這個階段性平衡到底能維持錯就不好說，但維持時間至少不會太短，而且中美兩國還會繼續推進第二階段、第三階段等的新協議，從而進一步形成更高水準的戰略平衡。」

據文章，其次美國對華近兩年的貿易戰證明，中美經濟實力不相上下，如果過去在這個世界上還有很多人認為中美經濟實力差距巨大的話，那麼經過近2年的貿易戰，歸根結底是幫助中國證明了兩點，一是美國傾盡全力發起對中國貿易戰，打上2年也佔不到什麼便宜，中國應對美國依然淡定從容自如，「某種程度上這是美國用自己的實力給中國的實力做了背書。」

文章指出，換句話說，經此一役，全世界都知道了，原來中國的經濟實力不亞於美國，有了這個背書，而且是實戰基礎上的背書，會給中國帶來巨大的聲譽，「一個國家的信譽與實力和行為有關，中國不但誠信，現在事實證明實力也足夠強大，強大到可以和美國打貿易戰而不落下風，這樣的結果，會在未來隨著中國經濟不斷增長而持續發酵。」

文章寫道，第二是是無論美國接下來如何選擇，中國「奉陪到底」這4個字都不止是說說而已，是確實有這樣的實力和決心意志，對於貿易戰，美國可謂使盡渾身解數，可是又怎麼樣呢？美國傾舉國之力，都不能阻止中國科技公司的增速，所以未來無論美國如何選擇，中國都會非常淡定從容。其中道理很簡單，打2年都打了而且也沒怎麼樣，真再打起來在，中國的信心會更足，能力會更強大。

最後一點意義是未來無論發生什麼變化，中國都將更加淡定和從容，美國一場貿易戰，把中國打得更加成熟了，「貿易戰之初，我們整個社會雖然整體有信心，但畢竟對手是全球第一強國，心裡還有些發毛，但打了兩年，事實證明沒啥事，接下來並不是說美國就不可能再變卦，但無論如何變卦，中國都會更加淡定和從容。」

▲中美貿易戰造成了數千億的商品遭受打擊，全球金融市場震盪 。（圖／取自shutterstock）

談起未來，占豪表示，接下來一年中美要做兩件事，第一貿易談判必然進一步深化，雙方應努力達成新階段的協議，「第一階段達成了協議並簽署，川普的大選年還需要更多好消息來刺激選情，所以和中國的談判必然會有條不紊推進，而且大概率還會有第二階段甚至第三階段的協議。」

文章接著指出，對中美來說，雙方都應該努力進一步達成新階段的協定，這不但對中美各自有好處，對全世界都要好處。繼續推進對彼此都有利。考慮到2020年美國的大選年，雙方達成協議的概率更高，也符合彼此利益，這個時間中美要好好利用，加強攻勢和共同利益意義重大。畢竟，中美分歧未來是不斷擴大的，共同利益如果不能擴大，對彼此來說都將是大麻煩。

▲中美第一階段協議正式簽署，美股道瓊、那指、標普三大指數小幅收高，道瓊收盤站上29,000點大關。（圖／路透）

占豪表示，第二點是新的衝突必然加劇，中美要有效管控分歧，「美國已經把中國列為最重要的戰略對手，美國要遏制中國，因此衝突必然是加劇的，所以在新的較量會層出不窮。在這種背景下，中美如何合理管控分歧對彼此來說都意義重大。如果管控不好，讓中美關係失控，那後果就太嚴重了。」

文章最後強調，「這裡要給美國提個醒，不要在領土主權問題上挑戰中國，否則美國必然後悔莫及！在領土主權問題上，中國必然不會打一分錢的折扣。而考慮到美國在戰略上對中國的挑釁意圖，所以一定要悠著點，否則自己就倒楣了。一旦中美繼續較量，中國的反擊力度必然加劇，尤其是美國想打「台灣牌」，這是非常危險的一件事，搞不好就會擦槍走火。一旦中國嚴厲出手，也是夠美國喝一壺的！