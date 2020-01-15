12生肖幸運數字大公開！　命理老師：這組最適合買樂透！

圖文／CTWANT

農曆春節即將到來，許多人都會趁著過年期間買樂透試試手氣，但數字該怎麼選才能幸運中獎呢？命理老師李行就為各位點出，十二生肖的幸運數字各是那些，不管是用在手機號碼、住家樓層或是任何可選擇的數字上，對運勢都能有所提升。

命理老師李行在節目《命運好好玩》中和大家分享各生肖的幸運數字，第一組是屬「猴、鼠、龍」的朋友，幸運數字是「4、9、49、94、99」，老師表示中國人因為諧音關係不喜歡「4」這個數字，但在易經的河圖數中，4是主管「文昌」，會影響到考試運、讀書運及工作運，若屬上述三個生肖的朋友，大膽使用4來做選擇，在工作事業運上都能有所提升。

第二組生肖是屬「蛇、雞、牛」的朋友，幸運數字是「5、0、50、55、00」，老師以自己為例，他表示自己的手機後8碼中，有連續4個5，這支手機號碼也跟著他近15年的時間，確實有深刻感受到在運勢上有所幫助，他也建議屬蛇、雞、牛的朋友，可以盡量選擇5和0這兩個數字，會對運勢有加分效果。

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第三組的生肖是屬「虎、馬、狗」的朋友，幸運數字是「2、3、27、38、78」，老師表示這組生肖的朋友幸運數字的組合比其他生肖來的多，因此建議這些朋友可以去「買樂透」，中獎機率會是最高的。

最後一組是屬「豬、兔、羊」的朋友，幸運數字是「1、6、11、16、61」，普遍大家認為的幸運數字「1、6、8」中，這組生肖的幸運數字就佔了2個，老師也建議，未來在買房選樓層或是選停車位號碼時，可以多選擇「1、6」這2個數字，對未來財運及工作運都會有所加分。

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