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「送黑鷹最後一程」總統府降半旗致哀　公祭開放民眾追悼

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▲▼總統府降半旗。（圖／記者徐斌慎攝）

▲總統府14日一早的升旗儀式氣氛哀戚。（圖／記者徐斌慎攝，下同）

記者黃翊婷／台北報導

國防部今日（14日）在空軍松山基地指揮部舉辦公奠儀式，並開放讓民眾追悼因公殉職的參謀總長空軍一級上將沈一鳴等8名將士。一早總統府前氣氛肅穆，並在升旗儀式上降半旗，表達對黑鷹事件中殉職將士們的哀悼之意。

據了解，國防部14日舉辦公奠儀式，13日已先行移柩至公奠會場，三軍統帥蔡總統率領國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、退輔會主委馮世寬、國防部副部長張冠群上將及全體官兵向殉職將士追思致哀，為殉職的將士送行，祈願他們一路好走。

▲▼總統府降半旗。（圖／記者徐斌慎攝）

▼▲總統府降半旗向故參謀總長空軍一級上將沈一鳴等8人致意。

▲▼總統府降半旗。（圖／記者徐斌慎攝）

移柩車隊沿途行經國防部等19處地點，路線全長約13公里，採「慢速引導」並規劃37個致敬點，供官兵代表及民眾致意。過程中，移柩車隊特別在國防部前停留30秒，象徵8位殉職將士任務已完成，最後一次回到營區巡禮，也讓國防部官兵，以及鄰近學校師生、民眾，送別忠魂英靈。

此外，行政院也在13日宣布，為表示國家對故參謀總長空軍一級上將沈一鳴等8人，赴宜蘭執行109年春節戰備視導曁慰勉任務因公殉職之哀悼，行政院已通函相關機關轉知所屬機關(構)、公立學校及所轄地方政府於14日降半旗一天。

▼公祭現場。（圖／記者林敬旻攝）

▲黑鷹殉職將士公祭。（圖／記者林敬旻攝）

▲黑鷹殉職將士公祭。（圖／記者林敬旻攝）

▲黑鷹殉職將士公祭。（圖／記者林敬旻攝）

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