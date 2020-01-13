陸外交部長王毅：島內「一場地方選舉」不會改變一中共識！

▲大陸外交部長王毅。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

總統蔡英文在2020大選以817萬票的破紀錄高票連任，大陸外交部長王毅13日表示，一中原則是國際社會共識，不會因為台灣島內一場「地方選舉」出現絲毫改變。陸委會晚間回應，選舉是台灣人民對台海情勢最明確答案，「中共外交部長在國際上必須面對現實、不要再自欺欺人。」

王毅目前正在非洲訪問，他在接受陸媒採訪時指出，此次訪非期間，造訪的各國政府與領導人都明確表示堅持一個中國原則，明確主張台灣是中國領土不可分割的一部份，「事實證明一個中國原則不只是非洲各國的一致立場，也是國際社會早已形成的普遍共識。」

王毅強調，這一共識不會因為台灣島內的一場「地方選舉」出現絲毫改變，也不會因為個別西方政客的錯誤言行發生任何動搖，「中華民族的復興與海峽兩岸的統一，都是歷史的必然。逆勢而動，必將窮途末路；分裂國家，注定遺臭萬年。」

▼蔡英文成功連任總統。（圖／記者李毓康攝）



對於王毅的發言，陸委會晚間回應，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中共當局應該尊重台灣民主選舉的結果，這是台灣人民拒絕「一國兩制」、對台海情勢發出最明確堅定的答案，「中共外交部長在國際上必須面對現實、不要再自欺欺人，早日放棄對台負面思維，回到兩岸良性互動的正軌。」

陸委會指出，政府堅定捍衛中華民國主權與台灣民主自由，致力維護兩岸和平穩定現狀的立場一貫，國際社會均給予支持肯定，「對岸應真正理解蔡總統提出『和平、對等、民主、對話』是兩岸關係發展關鍵基礎的意涵，放下單邊政治前提、揚棄威嚇打壓，務實與我方共同面對兩岸關係新局。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）