▲ 台東衛生局自辦中級救護員訓19人合格，饒慶鈴親頒證書嘉勉。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為積極提升台東縣緊急醫療及後送救護的量能，台東縣衛生局突破資源不足，自行辦理中級救護員訓練，經過為期40天280小時密集訓練，共有19位訓練合格取得EMT-2證照，包括9位海巡人員，縣長饒慶鈴於13日公開頒發證書，饒慶鈴相信訓練的開辦，對於台東縣到院前的救護、爭取緊急醫療救護黃金時間，以及救護之量能有非常大的幫助。

因資源不足，台東縣從未自行辦理EMT-2訓練，受訓人員須通過筆試後才能進入縣內醫院及消防局進行實務訓練，讓救護人員更熟悉本縣緊急醫療救護體系及工作流程，期使爾後執勤上會更順暢，配合消防局的工作，讓緊急救護成為醫療的延伸。

衛生局指出，此次為了強化並突破醫院及救護車實習能量不足，特別聘請北區EOC執行長蕭雅文醫師及東區EOC執行長、台東馬偕分院鄭宏熙醫師為主要師資群，開辦280小時的訓練課程，將資源分享緊急醫療的夥伴、衛生局及消防局的志工、海巡署、民間救護車公司的救護人員等有意願的縣民計30人。

台東縣因地形狹長，醫療資源大多集中在台東市，且兩離島的緊急醫療後送任務，有時也需海巡人員協助，本次受訓海巡人員有9位取得EMT-2合格，未來對於離島緊急醫療後送除有實質上的幫助，也可成為衛生所護理師夥伴，減輕衛生所後送人員獨自面對個案的壓力。



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