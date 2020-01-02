富岡漁港欄木索建置完成　饒慶鈴視察防護成效

▲富岡漁港欄木索建置完成，饒慶鈴視察其防護成效。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

今年8月下旬白鹿颱風將大批樹木從山區沖刷入海，因海流關係堆滿富岡漁港，影響漁船、客船出入港區。為解決漂流木入港危害，台東縣長饒慶鈴向行政院農委會爭取經費於港口設下三層欄木索，饒慶鈴2日特前往富岡漁港視察，並表示：建置完成後可提高緊急應變的能力，大幅降低漂流木入港災情，未來不會影響漁船、客輪的進出。

富岡漁港交通船碼頭工程方面，勞務進度已完成：環差、海管及水域工程設計工作，海開說明書、客運建築設計招標則待完成，等海岸開發說明書、災害復建工程沉箱定位後開工。港區欄木索建置，縣府農業處指出，台東市富岡漁港，因位於富岡卑南溪出海口，每逢颱風或豪雨，常有漂流木從上游沖刷而下，又隨著海流漂入漁港內，嚴重影響漁船、交通船停泊及航行安全，造成漁民、業者財產損失嚴重，以怪手清除漂流木根本緩不濟急。

富岡漁港改善工程在饒慶鈴支持下，立刻編列預算配合款，並向農委會積極爭取補助款，在今天完成18公尺、40公尺、50公尺共3層的攔木索，分佈在港區的外港及內港，以方便因應天災可以預先佈設，降低漂流木入港災情及後續清理費用。饒慶鈴強調，欄木索建置完成最重要的是確保在港漁船、漁筏、交通船及貨船的財產安全，可以降低颱風的災害損失，不再影響漁船、客船出入港區。

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