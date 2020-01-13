三星與微軟合作　推出具有「對講機」功能手機 Galaxy XCover Pro

▲Microsoft Teams「對講機」功能。（圖／取自Microsoft）

記者陳心怡／外電報導

三星日前與微軟合作，推出 Galaxy XCover Pro 手機，這款具有按鍵通話按鈕的手機，可以使用微軟的 Teams app 啟動語音對講功能。此功能最主要目的就是要將行動科技技術提供給越來越多的勞工使用，讓他們能24小時在醫院走廊、超市和飛機機艙中使用。

微軟上週發表了 Teams 中的「即按即說」功能，同時為三星發表會奠定基礎，並表示將在今年上半年向部分客戶開放，初期主要以 Android 用戶為主。

微軟 Office 業務副總裁威廉姆斯（Emma Williams）表示，與職場中大多數人在使用的App相比，微軟試圖為用戶在團體通訊時，提供更安全的軟體。此外，這個功能也減少了人們在工作時必須隨身攜帶的設備數量，像她有次在度假時，居然看到一位服務人員帶著私人手機、一部工作手機、一部對講機和一個呼叫器。

威廉姆斯說：「我們的產品讓手機多了傳統對講機的功能，它大幅降低了供應成本，而且能讓員工少帶一個設備」。

三星電子美國公司 (Samsung Electronics America) 行動 B2B 部門負責人貝博哈尼（Taher Behbehani）表示，新款Galaxy XCover Pro堅固耐用，且外觀設計時尚優雅。內建預載 Android 和三星的 Knox 安全軟體。

Galaxy XCover Pro手機透過一鍵通訊按鈕可立即啟動對話，如果另一方沒有設備，則 Teams app 有一個圖型按鈕可以啟動聊天。貝博哈尼表示，三星設計了實體按鍵，用戶可以自行客製化，意味著它不僅可以用在Teams上，也可以當做其他軟體的快捷鍵。