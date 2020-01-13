割陰分屍魔燒炭亡！案留疑點...警重返棄屍地搜索：盼被害者能盡早伸冤

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

45歲男子林國平日前殺害26歲馬來西亞鄧姓女華僑，甚至砍斷她四肢，就連陰部也被割下，隨後將屍塊分裝成2垃圾袋、2紙箱，棄置基隆山區，而林國平12日選擇在七堵市區一間民宅燒炭自殺身亡。警方13日重返棄屍地點擴大搜索，希望能找到林國平所棄置的物品以及兇刀。

▲割陰分屍案，警重返棄屍現場搜索。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，鄧女來台工作打拚，5日未去上班，也聯絡不上人，家屬情急之下只好在7日報警處理。不料，11日警方找到人時，她已成為一具冰冷遺體，且死狀悽慘，四肢皆遭人持利器切除，陰部也被割下，林嫌更將屍塊分裝成2個塑膠袋、2個紙箱裝，棄置於基隆山區產業道路。

▲ 變態割陰分屍兇嫌基隆民宅燒炭亡 。（圖／記者張君豪翻攝）

林嫌下手後逃逸無蹤，直到12日晚間，警方接獲報案，稱有陌生人在他的家中燒炭死亡。消防人員趕到現場後，發現死者陳屍在公寓4樓加蓋的屋子內，臉部已經被燻黑、較難辨識，後續經由鑑識人員比對指紋，證實死者確實是殺人林嫌本人，但全案仍有諸多疑點，尚待檢警釐清。

▲警重返棄屍現場，並燒紙錢給被害人，希望她能安息。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，警方13日上午也重返棄屍地點擴大搜索，除了希望能找到更多相關物品，以及兇刀之外，也按照民間習俗帶紙錢到現場燒給被害人，希望能讓被害人得以伸冤，並且能夠安息。

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