棄屍地點曝！大馬女華僑慘遭「斷四肢分屍2袋2箱」…居民大驚：附近很多人運動

記者邱中岳、游宗樺、郭世賢、戴若涵／基隆報導

台北市萬華區日前發生一起驚悚分屍案！一名來自馬來西亞年約20歲的鄧姓女華僑失聯多日，家屬焦急報警處理。11日警方在基隆山區尋獲鄧女遺體，發現她四肢都遭砍斷，就連陰部也被割下，分裝成2垃圾袋、2紙箱，而鄧女租屋處對面的林姓男房客涉有重嫌，如今棄屍地點也曝了光。

▲▼馬來西亞女華僑遭棄屍地點曝 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，鄧女來台工作打拚，5日未去上班，也聯絡不上人，家屬情急之下只好在7日報警處理，不料，11日警方找到人時，她已成為一具冰冷遺體，且死狀悽慘，四肢皆遭人持利器切除，陰部也被割下，兇嫌更將屍塊分裝成2個塑膠袋、2個紙箱裝，棄置於基隆山區產業道路。

如今棄屍地點也曝光！附近住戶感到相當不敢置信，認為屍體丟在此處的機率真的不大，因為附近停車位少，住戶時常都會將車輛停放此處，天氣好時許多居民也會外出運動，何況警方也會在此處巡邏。

據悉，鄧女在萬華區富民路租下一間套房，對門就是在附近果菜市場工作的工作的40歲林姓男房客，他有多起竊盜前科，日前才剛刑滿出獄，案發前曾向鄧女搭訕遭拒，案發後則人間蒸發，因此警方懷疑他涉有重嫌。

警方調閱監視器畫面發現，林男最後身影出現於新北市中和地區，若林男涉案，不排除他畏罪輕生的可能，另外，警方也在林男租屋處浴室發現血跡反應，不排除浴室可能為案發第一現場。目前全案正在深入追查中，詳細案情仍有待進一步調查釐清。

▲林男租屋處浴室出現血跡反應，警方懷疑他涉有重嫌。（圖／記者游宗樺攝）

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