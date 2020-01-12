割陰分屍魔「提屍體袋」從5樓逃逸！殺蟲劑味瀰漫屋內　警5天前曾遇過兇嫌

記者張君豪／台北報導

台北市萬華區一名來自馬來西亞年的鄧姓女華僑失聯多日，11日警方在基隆山區尋獲鄧女遺體，發現她四肢都遭砍斷，就連陰部也被割下，分裝成2垃圾袋、2紙箱，而鄧女租屋處對面的林姓男房客涉有重嫌。此外，警方還發現兇嫌將鄧女分屍後，提著裝有屍體的塑膠袋，從5樓曬衣間的窗戶逃逸。

▲變態割陰分屍兇嫌曝光。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

據了解，鄧女來台工作打拚，5日未去上班，也聯絡不上人，家屬情急之下只好在7日報警處理，不料，11日警方找到人時，她已成為一具冰冷遺體，且死狀悽慘，四肢皆遭人持利器切除，陰部也被割下，兇嫌更將屍塊分裝成2個塑膠袋、2個紙箱裝，棄置於基隆山區產業道路。

對此，警方表示，「兇嫌分屍後提著有屍體的塑膠袋，從5樓曬衣間後方窗戶攀爬逃逸，以此企圖躲避監視器和警方查緝」而警方也表示，「警方7日上門查訪時有遇到林嫌，當時林開門時充滿殺蟲劑、松香水刺鼻味道，警方研判是他用來掩飾分屍血腥味」。

對此，警員回報後分局研判有殺人可能性，隔天立馬出動大批人馬找房東開門檢驗屋內，果真在林男浴室發現血跡反應。此外，警方也公布林男的特徵、影像，「身高167 體型偏瘦 犯案後穿著深色上衣、髮際線微高」，希望民眾協尋，並提醒民眾注意陌生人，如有發現請立即與警方聯絡。民眾如有發現請立即撥打110或萬華分局偵查隊02-23117878。

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