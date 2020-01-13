　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

權威期刊論文大談「我的師娘好美~」：風姿綽約！竟獲864萬科研資助

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼核心期刊登讚導師及師娘論文。（圖／翻攝自網路）

▲程國棟。（圖／翻攝自小康雜誌）

記者鄭思楠／綜合報導

一篇發表於7年前的論文，將大陸中文核心期刊《冰川凍土》推上風口浪尖。論文題為《生態經濟學集成框架的理論與實踐》，其論據則是「以導師程國棟院士夫婦」的事蹟為例，「闡述了導師的崇高感和師娘的優美感，描述了他們攜手演繹的人生大道。」對此，網友驚呆稱，「專業的科研論文竟然寫成了言情小說！」

據《新京報》報導， 引發關注的論文題為《生態經濟學集成框架的理論與實踐》，作者是中國科學院寒區旱區環境與工程研究所研究員徐中民。根據學術網站截圖顯示，上述論文2013年10月分兩部分刊發在中文核心期刊《冰川凍土》第五期上，一共佔據雜誌35頁。

▲▼核心期刊登讚導師及師娘論文。（圖／翻攝自網路）

▲▼核心期刊登讚導師及師娘論文。（圖／翻攝自網路）

▲▼核心期刊登讚導師及師娘論文。（圖／翻攝自網路）

徐中民在論文引言中寫道，「人如其名，我的導師程國棟，上海人，胸懷博大，成為中國科學院院士已20年，『移山造海』的成果豐富，實乃國之棟樑，望之可讓人頓生一種崇高感；我的師娘張幼芬，寧波人，雍容華貴，儀態大方，性格溫柔體貼，近處讓人能感到春草的芬芳，優美感四溢。圓滿的人生不只是詩中的字眼，也有生活中的寫真，導師和師娘的人生就堪稱圓滿。因此，這里首先探討了美和道的問題，然後以導師和師娘的事例為例，闡述了導師的崇高感和師娘的優美感；接著，在此基礎上構建了帶普適性的人的發展之路。」

而且，徐中民在論述「師娘的優美感」時則大篇幅描述，「師娘美，其風姿綽約，雅緻宜人，當可謂清水出芙蓉，天然去雕飾。除了模樣端莊，神情秀越，禾農而不艷，美而不驕外，師娘處事還有一種幽婉的態度，無論如何急事，她總是舉止得體，毫無疾言令色，宛如丁香花開隨風飄，優美感四溢。師娘現在儘管年齡已大，但風韻依然高絕，形象更顯雍容華貴。」

▲▼核心期刊登讚導師及師娘論文。（圖／翻攝自網路）

▲項目獲200萬人民幣資助。（圖／翻攝自網路）

涉事論文資訊顯示，上述論文獲得國家自然科學基金重點項目（91125019）資助。中科院旗下的寒區旱區科學數據中心顯示，這一重點項目名為《黑河流域中游水-生態-經濟模型綜合研究》，預算總經費為1.5億元人民幣（約新台幣6.48億），預計執行期為8年，「以我國黑河流域為典型研究區，探討我國乾旱區內陸河流域水-生態-經濟的相互聯繫。」同時，中國科學院也先後佈置了多期西部行動計畫項目，支持了黑河流域的綜合觀測試驗和生態示範工程。

徐中民負責的《黑河流域中游水-生態-經濟模型綜合研究》，是《黑河流域中游水-生態-經濟模型綜合研究》中的子項目，共涉及5篇著作。《冰川凍土》雜誌引發爭議的論文，屬於上述項目中的一項成果。此外，該論文還獲得200萬元人民幣（約新台幣864萬元）的資助，類別屬於「重大研究計畫」，資助時間從2012年1月1日持續到2015年12月31日。

《冰川凍土》雜誌為雙月刊，主編為程國棟。公開資料顯示，徐中民的導師程國棟是凍土學家、中國科學院院士、博士生導師，同時兼任《冰川凍土》主編。此前，程國棟任職國家自然科學基金委員會地理學科評審組成員、中國科學院自然科學獎評審委員會委員。

該論文一經曝光，就不斷引起發酵，1月12日下午，《冰川凍土》編輯部就此事致歉，表示在文章刊發前審核不嚴，決定撤稿。

12日晚間，身處漩渦中的程國棟現身回覆稱，徐中民在《冰川凍土》上發表的上述文章，與《冰川凍土》雜誌的學術定位不符；《冰川凍土》期刊已在微信公號、官網和交流群中發佈撤稿聲明，並正在研究進一步的善後工作。

程國棟說，自己於2011年從領導崗位退下來後，對期刊的關心很少，對於徐中民談論自己崇高感和妻子優美感的事情事先一無所知，但作為《冰川凍土》主編，事後沒做任何處理，應負重要責任，「我已正式向領導申請引咎辭職，辭去主編的職務，並對由此造成的不良影響，誠懇地向廣大讀者道歉！」

論文作者徐中民則解釋，自己寫作的初衷，「不只是自然表達，有更深層的含義」，不是刻意吹捧導師。

此外，還有網友提到，徐中民還在《冰川凍土》上發表了諸如《幸福之路-生態經濟渙有丘的序幕》、《卓越之路-變化、持久和永恆》等與期刊研究方向關係不大的文章。

對此，《冰川凍土》工作人員表示，對徐中民在《冰川凍土》發表的其他文章，也會再逐一進行審核處理。

我該答應女友嗎？

ET快訊
韓粉拱選國民黨黨主席　韓國瑜回應了
趙少康揭國民黨慘敗2大因素：韓國瑜本來就會輸
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

權威期刊論文大談「我的師娘好美~」：風姿綽約！竟獲864萬科研資助

赴香港發表652頁報告！人權觀察執行長遭當局「拒絕入境」

台灣青年軍已被洗腦！　陸專家點出「3關鍵」：民進黨將長期執政

華聞快遞／浙江去年進出口總額預計突破3兆人民幣

武漢新型冠狀病毒感染者「已治癒出院4例」！密切接觸者無發現病例

影／工廠管道漏氣！女職員上前「開閃光燈拍照」當場炸死...恐怖過程全錄下

便祕3天！他睡前蹲馬桶「用力擠出」...下秒「咚」昏倒猝死

陸網友怒喊「武統台灣最佳選項」　環時總編提2條件降溫：必須面對現實

60國、組織恭賀蔡英文連任「美日第一時間致意」　耿爽：台灣問題是中國內政

陳同佳大選完要來台投案了？管牧師：誰當總統不造成影響

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

于美人：四年之後不會有宋楚瑜　宋鎮邁提醒...終局之戰還有續集

陳立農教鄧紫棋講台語！　「你是我的愛」引全場尖叫～

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

吳怡農雙帥對決「敗選落淚」　支持者：選市長！選市長！

實境劇重演台南228湯德章事件　律師高喊「台灣人萬歲」遭槍決

權威期刊論文大談「我的師娘好美~」：風姿綽約！竟獲864萬科研資助

赴香港發表652頁報告！人權觀察執行長遭當局「拒絕入境」

台灣青年軍已被洗腦！　陸專家點出「3關鍵」：民進黨將長期執政

華聞快遞／浙江去年進出口總額預計突破3兆人民幣

武漢新型冠狀病毒感染者「已治癒出院4例」！密切接觸者無發現病例

影／工廠管道漏氣！女職員上前「開閃光燈拍照」當場炸死...恐怖過程全錄下

便祕3天！他睡前蹲馬桶「用力擠出」...下秒「咚」昏倒猝死

陸網友怒喊「武統台灣最佳選項」　環時總編提2條件降溫：必須面對現實

60國、組織恭賀蔡英文連任「美日第一時間致意」　耿爽：台灣問題是中國內政

陳同佳大選完要來台投案了？管牧師：誰當總統不造成影響

畢業生爆簽名疑被康寧偽造怒提告　教育部：已要求學校追究責任

割陰分屍魔燒炭亡！案留疑點...警重返棄屍地搜索：盼被害者能盡早伸冤

玉山山頂步道灑滿「糖粉霧淞」！排雲山莊清晨只有零下3°C

ka迷照過來！超商最新「Kakao Friends」集點　Ryan、Apeach暖手枕超療癒

釣竿一秒被拉下水！女星林真亦「跪地搶救」場邊笑翻

議員帶人闖手術室！網友父「手術失敗」...院方：無影響受檢病人權益

厄文睽違2個月復出　只上20分鐘轟21分命中率生涯新高

哈利梅根淡出王室「傷透女王」　菲利普親王震怒：不負責任搞什麼

民進黨台中大勝被讚輔選有功　林佳龍談「下一步」：會全力以赴

誰接黨主席？董念台：侯友宜是「高手級人物」　可讓國民黨重建江山

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

大陸熱門新聞

環時總編談武統台灣：必須面對現實

60國、組織恭賀蔡英文！耿爽：一中原則

19歲女離校失蹤…結局成冰冷浮屍　5頁遺書惹鼻酸

工廠管道漏氣！女職員「開閃光燈拍照」當場炸死

9歲男孩屁屁癢！10多隻白蟲「衝出菊花」蠕動

陸學者揭「韓國瑜敗選」六大因素

孕婦客廳散步！胎兒「當場雙腿鑽出」頭重創

蔡英文破紀錄連任！　大陸外交部：堅持一中原則

陸媒：蔡英文雖贏台灣卻輸了　韓國瑜先天不足

富二代結婚只請4桌　富豪致詞曝暖心內幕

人民日報：這是一次骯髒選舉　兩岸關係不會改變

女大生為買iPhone「盲捐取卵+裸貸」

便祕3天！他睡前蹲馬桶　下秒猝死

妻難產亡！女嬰搶救6天...父淚簽器捐

更多熱門

相關新聞

175博士質疑蔡英文論文

175博士質疑蔡英文論文

華人博士團今（8日）召開記者會，針對總統蔡英文博士論文提疑點及4大訴求，呼籲蔡總統儘速說明，其中提到，蔡英文1984年指導碩士生林桓論文，但為合在同一時間學生可以寫完碩士論文、蔡英文又可完成她的博士學位？呼籲總統府、教育部、政大及東吳大學等相關單位盡速解密文件。

華人博士團查論文　蔡英文競辦：不斷造謠「鬧劇該結束」

華人博士團查論文　蔡英文競辦：不斷造謠「鬧劇該結束」

中山大論文抄襲案　工會：教授該懲處

中山大論文抄襲案　工會：教授該懲處

台大農經所論文「很微妙」　寫服飾業品牌忠誠度

台大農經所論文「很微妙」　寫服飾業品牌忠誠度

海大海運院長：航管系論文寫美甲是適當研究

海大海運院長：航管系論文寫美甲是適當研究

關鍵字：

論文科研期刊冰川凍土程國棟徐中民

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓國瑜放鳥…謝震武看呆怒飆2分鐘

網友肉搜吃雞排　老婆出面回應了

岔賭男欠14億雞排落跑　父出面嗆網友

整理投票數據　驚：台中人像瘋狗

快訊／遭恐嚇「還有2個可被...」！小燈泡媽要告了

韓假結束上班囉！韓國瑜低調離開左營住處

蔡英文記者會「口譯正妹」超狂背景曝光！

環時總編談武統台灣：必須面對現實

快訊／韓國瑜親曝「取消記者會+吃火鍋」原因

韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應證實了

「我非常喜歡她」　郭台銘開票夜密電柯文哲對話內容曝

陳柏惟當選立委　網「3點分析」出爐

60國、組織恭賀蔡英文！耿爽：一中原則

殺人犯燒炭亡　他：原本要在我家

《想見你》柯佳嬿引出「兇殺謎點」…聽完全身起毛

更多

最夯影音

更多
BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話
蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面