權威期刊論文大談「我的師娘好美~」：風姿綽約！竟獲864萬科研資助

▲程國棟。（圖／翻攝自小康雜誌）

記者鄭思楠／綜合報導

一篇發表於7年前的論文，將大陸中文核心期刊《冰川凍土》推上風口浪尖。論文題為《生態經濟學集成框架的理論與實踐》，其論據則是「以導師程國棟院士夫婦」的事蹟為例，「闡述了導師的崇高感和師娘的優美感，描述了他們攜手演繹的人生大道。」對此，網友驚呆稱，「專業的科研論文竟然寫成了言情小說！」

據《新京報》報導， 引發關注的論文題為《生態經濟學集成框架的理論與實踐》，作者是中國科學院寒區旱區環境與工程研究所研究員徐中民。根據學術網站截圖顯示，上述論文2013年10月分兩部分刊發在中文核心期刊《冰川凍土》第五期上，一共佔據雜誌35頁。

▲▼核心期刊登讚導師及師娘論文。（圖／翻攝自網路）

徐中民在論文引言中寫道，「人如其名，我的導師程國棟，上海人，胸懷博大，成為中國科學院院士已20年，『移山造海』的成果豐富，實乃國之棟樑，望之可讓人頓生一種崇高感；我的師娘張幼芬，寧波人，雍容華貴，儀態大方，性格溫柔體貼，近處讓人能感到春草的芬芳，優美感四溢。圓滿的人生不只是詩中的字眼，也有生活中的寫真，導師和師娘的人生就堪稱圓滿。因此，這里首先探討了美和道的問題，然後以導師和師娘的事例為例，闡述了導師的崇高感和師娘的優美感；接著，在此基礎上構建了帶普適性的人的發展之路。」

而且，徐中民在論述「師娘的優美感」時則大篇幅描述，「師娘美，其風姿綽約，雅緻宜人，當可謂清水出芙蓉，天然去雕飾。除了模樣端莊，神情秀越，禾農而不艷，美而不驕外，師娘處事還有一種幽婉的態度，無論如何急事，她總是舉止得體，毫無疾言令色，宛如丁香花開隨風飄，優美感四溢。師娘現在儘管年齡已大，但風韻依然高絕，形象更顯雍容華貴。」

▲項目獲200萬人民幣資助。（圖／翻攝自網路）

涉事論文資訊顯示，上述論文獲得國家自然科學基金重點項目（91125019）資助。中科院旗下的寒區旱區科學數據中心顯示，這一重點項目名為《黑河流域中游水-生態-經濟模型綜合研究》，預算總經費為1.5億元人民幣（約新台幣6.48億），預計執行期為8年，「以我國黑河流域為典型研究區，探討我國乾旱區內陸河流域水-生態-經濟的相互聯繫。」同時，中國科學院也先後佈置了多期西部行動計畫項目，支持了黑河流域的綜合觀測試驗和生態示範工程。

徐中民負責的《黑河流域中游水-生態-經濟模型綜合研究》，是《黑河流域中游水-生態-經濟模型綜合研究》中的子項目，共涉及5篇著作。《冰川凍土》雜誌引發爭議的論文，屬於上述項目中的一項成果。此外，該論文還獲得200萬元人民幣（約新台幣864萬元）的資助，類別屬於「重大研究計畫」，資助時間從2012年1月1日持續到2015年12月31日。

《冰川凍土》雜誌為雙月刊，主編為程國棟。公開資料顯示，徐中民的導師程國棟是凍土學家、中國科學院院士、博士生導師，同時兼任《冰川凍土》主編。此前，程國棟任職國家自然科學基金委員會地理學科評審組成員、中國科學院自然科學獎評審委員會委員。

該論文一經曝光，就不斷引起發酵，1月12日下午，《冰川凍土》編輯部就此事致歉，表示在文章刊發前審核不嚴，決定撤稿。

12日晚間，身處漩渦中的程國棟現身回覆稱，徐中民在《冰川凍土》上發表的上述文章，與《冰川凍土》雜誌的學術定位不符；《冰川凍土》期刊已在微信公號、官網和交流群中發佈撤稿聲明，並正在研究進一步的善後工作。

程國棟說，自己於2011年從領導崗位退下來後，對期刊的關心很少，對於徐中民談論自己崇高感和妻子優美感的事情事先一無所知，但作為《冰川凍土》主編，事後沒做任何處理，應負重要責任，「我已正式向領導申請引咎辭職，辭去主編的職務，並對由此造成的不良影響，誠懇地向廣大讀者道歉！」

論文作者徐中民則解釋，自己寫作的初衷，「不只是自然表達，有更深層的含義」，不是刻意吹捧導師。

此外，還有網友提到，徐中民還在《冰川凍土》上發表了諸如《幸福之路-生態經濟渙有丘的序幕》、《卓越之路-變化、持久和永恆》等與期刊研究方向關係不大的文章。

對此，《冰川凍土》工作人員表示，對徐中民在《冰川凍土》發表的其他文章，也會再逐一進行審核處理。

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