航管系論文寫美甲錯了？海大海運院長：是適當的研究範圍

▲海洋大學遭爆航管系論文寫美甲。（圖／國立海洋大學 提供）



記者許展溢／台北報導

國立海洋大學22日遭爆航運管理學系論文寫美甲消費者顧客忠誠度、老街懷舊等不符專業。海運暨管理學院院長盧華安今（24日）特別說明，美甲論文撰寫學生因緣際會進入航管系就讀，最後能完成論文，除自己的辛苦外，指導老師也付出心力，並強調一篇博、碩論文的形成與主題的選定，有其背後的故事和緣由。

海大校長張清風日前針對此事向《ETtoday新聞雲》說明，這是個案，已發文給各系所，尤其碩專班，要求老師必須注意，強調學校會進ㄧ步了解、調查，未來會管控，避免各系所論文有不符專業情況。海大也澄清，航管系經教育部核可，於碩士在職專班學制設有企業管理組、航運管理組和國際物流組3個學籍分組，因此招生對象、授課內容和論文發展應該都可在企業管理的範疇。

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盧華安今以「美甲論文的背後」一文聲明，自己看到媒體報導，和其他系上老師一樣，霎時間感覺爆紅熱點突然聚焦到他們身上，當然也感到好奇，系上有同學撰寫這樣的論文。他認為，此事容易浮現出老師跟學生似乎沒事就是在討論美甲的印象，這對指導與被指導論文撰寫的關係，好像形成了重大的扭曲。也顯現其對航管系所學的瞭解有限，以及被海洋或船上工作刻板印象的誤導，一篇博、碩論文的形成與主題的選定，有其背後的故事和緣由，每位指導老師應該都能回想及說出自己指導過程的點點滴滴。

▲國立海洋大學、彰化師範大學航管系、會計系論文寫美甲、地理風水。（圖／翻攝國家圖書館）



盧華安說，航管系設系60年，碩士在職專班成立招生20餘屆，有近千位碩士專班同學，不是每位同學都順利在2年內完成論文，拿到碩士學位，延後畢業或功虧一簣的情形所在多有，故而不應被塑造成學術不嚴謹的印象。他也提，學生進入航管系就讀，理當就上述專業進行課程研修與論文撰寫，但在職專班同學在學期間，受限於工作、就學雙重壓力，再加上研究基礎的限制，要成就一篇碩士論文，最有效率的方式就是從其最熟悉的領域切入，這應該是指導者為學生設計論文主題共有的認知。

至於美甲論文撰寫，盧華安說，學生因緣際會進入航管系就讀，最後能完成論文，除自己的辛苦外，指導老師也付出心力，瞭解問題並協助同學裁切出適當的研究範圍，實在需要極大的耐心。「消費者顧客忠誠度」是企業行銷的研究範疇，在千篇碩專生論文中僅出現一篇因冠上「美甲」，而被異樣眼光看待的主題，是否也顯現研究指導者的彈性與能力。

盧華安最後強調，航管系在合法招生體制下，以航運為主，但不以航運為限的運作，也是讓系所更能適應目前台灣高教體系環境的拓展之道。美甲已是全球風潮，其儼然已是一種工藝，工藝有了市場，就會形成企業，企業就會衍生出管理課題。若其不墜，就像文創事業一樣，衷心祝福其能發展成為一門專業領域，有很多的方向可以深入進行學術探究。

