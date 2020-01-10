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強壓Uber正妹駕駛親嘴摸胸　色房仲丟工作還要賠20萬

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▲桃園市彭姓男子今年9月間搭乘台鐵自強號南下列車，見妙齡女熟睡竟動歹念，伸出鹹豬手撫摸胸部，見無反應還解開釦子繼續摸遭隔鄰乘客報警。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲UBER女司機遭男子藉酒膽親嘴摸胸，憤而提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

陳姓房仲與友人深夜KTV飲酒作樂後，叫Uber共乘並各自返家，陳男見Uber司機竟是名年輕美眉，一見鍾情，下車前藉酒膽示好不成，竟強壓對方身體，親嘴、摸胸得逞，最後因對方大聲尖叫才道歉離開。陳男事後丟了工作，遭依強制猥褻罪判6月徒刑，案件審理中，還遭求償60萬元精神慰撫金，法官最後判賠20萬元，全案可上訴。

判決書指出，陳姓男子2019年3月14日深夜10點多，跟友人飲酒作樂後透過群組叫Uber，從某KTV上車。過程中，陸續送其他友人下車，最後下車的陳男，約莫午夜12點抵達目的地。

陳男其實上車時就發現，開Uber的竟是一名年輕女司機，下車前他藉著酒膽主動向開車的萱萱（化名）示好，見她不願意，竟不顧萱萱反抗、拒絕，強壓在萱萱身上，持續親吻嘴唇、臉頰，還伸出狼爪抓捏她的胸部。萱萱持續尖叫下，陳男才作罷道歉離開。

萱萱憤而控告陳男強制猥褻，台中地院認為罪證確鑿，判他6月徒刑，易科罰金18萬元。萱萱再向法院提出損害賠償之訴，認為她如果沒有極力反抗，受到的傷害可能不僅止於強制猥褻，當時車上只有她一人，受害過程驚恐萬分，精神打擊非同小可，求償精神慰撫金60萬元。

陳男雖然認罪，但他辯稱自己原本從事房仲工作，因此丟了工作，賠償金過高，目前只能賠5萬元。

承審法官認為，萱萱是Uber司機，深夜接受指派搭載陳男，卻在抵達目的地後突遭強制猥褻，足認她當下確實驚恐萬分，而受有相當精神上痛苦，陳男應負賠償責任。審酌陳男強制猥褻手段、情狀，專科畢業，先前從事房屋仲介，去年收入約20多萬元；萱萱則是大學畢業、從事計程車司機工作、收入不穩定、在外租屋；最後判陳男應賠償20萬元精神慰撫金。

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