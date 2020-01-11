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手舉「感性20字」紙牌…港女穿黑衣左營站呼籲投票！逼哭網友：請守住台灣

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▲▼港女手持紙牌站在高雄左營站。（圖／網友 我的玫瑰花 授權提供） 

▲港女手持紙牌站在高雄左營站。（圖／網友 我的玫瑰花 授權提供）

記者鄭思楠／綜合報導

今天是2020總統大選決戰之日。臉書粉專《我的玫瑰花》11日PO出一則貼文並註解，「一踏出高鐵左營站就看到這個，眼淚當場噴出來。」她還附上了一張圖片，上面顯示一位長髮女生以全身黑的造型，戴上頭盔及口罩，在高雄左營捷運站內舉起「我是香港人，請珍惜你的選票，我們只能示範一次…」的紙牌。

這幾天，各地機場湧現大批返國投票的民眾。其中，不少綠營支持者人手一本護照、一張機票，誓言返鄉投票，也在臉書PO出搭機照片，呼籲大家參與民主至關重要的一刻。

請繼續往下閱讀...

《我的玫瑰花》9日曾在臉書上透露，「如果有件事，我不去做我知道我將來會後悔，那我就會去做，這件事就是回家投票。」她表示，「不為了誰，為了我自己。」

她還在臉書上透露了，此行投票之路的曲折，「今年會遲遲無法買機票的原因是，我的居留簽證將在八天後到期。我拿不準申請簽證時，護照是否會在我手上。直到我完成網路申請所有步驟、付完錢，訂好簽證辦理日期（到期前兩日），確定在辦理日期之前護照都會在我手上，立刻手刀下訂機票。」

▲▼2020大選投票日人潮。（圖／攝影中心）

▲2020大選投票日人潮。（圖／攝影中心）

對此，網友在貼文下方蓋樓表示，看了噴淚，「真的，這次輸了你們便要開始準備走上香港的不歸路」、「香港人的下一代是這樣的，我們沒得選擇，但你們有，你想要給他們一個怎樣的未來」、「不要讓這些事情發生在台灣」、「請好好守護台灣」。

還有網友也再次呼籲，快去投票，「還在看facebook？快去投票啦」、「台灣人千萬不要有票不投，香港人經歷槍林彈雨只求一票」、「好好真惜手上一票，香港沒那麼幸運，年青人們請湧上投票站，投神聖一票，將來台灣是您們，加油！香港加油」。

此外，據《獨立媒體》報導，一位暫居於台灣南部的香港人李小姐，也特意以「black bloc」造型，戴上頭盔及口罩，於高雄美麗島捷運站內舉起「我是香港人，請用選票守護台灣，我們只能示範一次…」的紙牌。

我該答應女友嗎？

 

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