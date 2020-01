武漢肺炎41病例多涉「華南海鮮市場」　WHO：中國應對措施令人放心

▲ 武漢衛生部門報告首例武漢肺炎死亡病例。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

中國武漢不明肺炎初步判定由新型冠狀病毒引起,41例確診病例中出現1起死亡案例。世界衛生組織(WHO)取得最新資訊,12日發布聲明宣布,此次疫情與「華南海鮮批發市場」有關,對北京當局在武漢的應對措施及資訊共享的承諾感到放心。

WHO指出,武漢肺炎41起病例大多都是在華南海鮮批發市場工作或經常光顧的顧客,在武漢以外的地區也沒有確診病例,但目前沒有明確證據表明病毒會人傳人。海鮮市場已經在1日關閉,過程中並無衛生保健工作者感染。中國國家衛生健康委員會也派遣專家前往武漢,支援當地應對工作。

根據中國當局11日至12日向WHO通報的消息,武漢初步診斷出41例新型冠狀病毒感染病例,其中7例病情嚴重,6例已經出院。41起確診病例出現症狀的時間為2019年12月8日至今年1月2日,主要症狀為發燒,少數患者出現呼吸困難,3日以來未發現其他病例。

另一方面,中國衛健委11日宣布,將與WHO分享新型冠狀病毒基因排序,已經上傳至「GISAID」(全球共享禽流感數據倡議組織)平台,核對完畢後將公開發佈,全球公共衛生組織、實驗室人員及研究員都可取得相關資料。

Currently, no case with infection of this novel #coronavirus (2019-nCoV) has been reported elsewhere other than #Wuhan, #Chinahttps://t.co/eTffz8oyEa pic.twitter.com/xIrXU5Oj4m