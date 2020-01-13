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中美第一階段貿易協議「進入雙語翻譯階段」　內容增「半年1次對話機制」

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▲▼川普與劉鶴會面。（圖／路透社）

▲日前川普與劉鶴會面。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

中美貿易戰經過半年多的商討，日前氣氛趨於緩和，雙方達成共識將會擇期簽署協議，並且開啟定起會談機制，以因應兩國可能存在的貿易糾紛。據悉中國副總理劉鶴13日將動身前往白宮，準備與美方簽署第一間段貿易協定，並討論未來會談的方向內容。

綜合外媒報導，消息人士透露中美時間2001年開始至2009年就存在，當時小布希政府與中國之間透過此款形式會談，確保雙方在經貿上的交流，但直到歐巴馬政府，這會談開始被批評，認為這樣的機制花費不小、成效也有限，到了川普政府時代於是停止，改為懲罰性策略，進而影響到全球經濟。

日前美方宣布將於本月15日簽署第一階段貿易協議，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）就表示，目前翻譯的過程中，中國對第一階段貿易協定的承諾不變，但協議已經有部分達到共識，協議文本在本周簽署後就會公布。此外梅努欽也提到，「我們所經歷的翻譯過程，我認為我們說是真的技術問題。而文本將在本週公布，因此我認為會是簽署當天，我們會公布英文版，到時會看到的將是一個非常廣泛的協議。」

白宮官員10日表示，目前最終中文版尚為完成，但已經邀請200多人出席15日的白宮簽署儀式；中國國務院總理劉鶴也將在13～15日訪問，與美方簽署完成。

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