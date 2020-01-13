2幼童在車上！基隆3煞攔車「敲爆玻璃」　爸心疼：帶去收驚

▲原PO被3名男子從側邊攔車。（圖／翻攝爆料公社）



記者郭世賢、鄒鎮宇／基隆報導

「小朋友已經帶去收驚了…」基隆一名男子11日帶著妻子及2名孩子出遊時，行經濱海公路時疑因超車，被一輛黑車硬插攔車。沒想到，黑車駕駛3人下車後拿鐵棒敲破玻璃，讓他和小孩全身都被碎玻璃噴到，讓網友看完影片直呼「太可怕了！孩子們嚇壞了吧」。

該名男網友在臉書PO文，被轉至臉書社團「爆料公社」；他說，他們一家人11日晚間7時40分許行經基隆往金山的濱海公路、靠近萬里核二廠下面路段時，被一輛黑色自小客車從右側硬插攔下。

▲▼原PO的孩子在睡夢中被敲破的玻璃嚇醒。（圖／翻攝爆料公社）



原PO表示，當時黑車上的3名男子全身酒味，一下車就瘋狂辱罵三字經，並拿著鐵棍將駕駛座旁的玻璃敲碎，導致碎玻璃噴到車內都是，2名幼童也因此嚇醒爆哭，最後對方發洩完才開車離開，留下受到驚嚇的他們。

原PO到警局報案後，警方依據監視器畫面連繫車主到案說明，沒想到竟來了一名沒有駕照、與案件無關的女子，讓原PO不知該如何是好，才會PO文請求網友將3人找出。

▲有網友認為，原PO在內側開太慢才會被砸。（圖／翻攝爆料公社）



網友看完紛紛留言，「天啊！好險人沒事！小孩應該嚇壞了」、「幸好你們一家都平安，太可怕了」、「太恐怖了，這我自己載小孩我會嚇死」、「也太誇張了，有小孩耶，過份到極點」、「我一緊張，就誤踩油門全撞上去了」。

也有人認為，原PO開在內側車道的速度太慢，導致後車無法超車，才會讓黑車駕駛生氣砸車，「開太慢佔內線，對我來說討拍失敗」、「砸車是不對啦，下次記得好好開車，不要龜在內線不讓道以免又發生悲劇」，但有網友反嗆，當地限速60公里，即使開在內側也不該動手砸車，「不管車主錯在哪，黑車砸車就不對吧」、「現在的是非價值觀好可怕」。

警方表示，通知車主到案說明後了解，黑車是借給車主的朋友，目前全案正積極偵辦中，將通知當事人到案說明。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」