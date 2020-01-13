　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2幼童在車上！基隆3煞攔車「敲爆玻璃」　爸心疼：帶去收驚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2幼童在車上！基隆3煞攔車「敲爆玻璃」　爸心疼：帶去收驚。（圖／翻攝爆料公社）

▲原PO被3名男子從側邊攔車。（圖／翻攝爆料公社）

記者郭世賢、鄒鎮宇／基隆報導

「小朋友已經帶去收驚了…」基隆一名男子11日帶著妻子及2名孩子出遊時，行經濱海公路時疑因超車，被一輛黑車硬插攔車。沒想到，黑車駕駛3人下車後拿鐵棒敲破玻璃，讓他和小孩全身都被碎玻璃噴到，讓網友看完影片直呼「太可怕了！孩子們嚇壞了吧」。

該名男網友在臉書PO文，被轉至臉書社團「爆料公社」；他說，他們一家人11日晚間7時40分許行經基隆往金山的濱海公路、靠近萬里核二廠下面路段時，被一輛黑色自小客車從右側硬插攔下。

▲▼2幼童在車上！基隆3煞攔車「敲爆玻璃」　爸心疼：帶去收驚。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼原PO的孩子在睡夢中被敲破的玻璃嚇醒。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼2幼童在車上！基隆3煞攔車「敲爆玻璃」　爸心疼：帶去收驚。（圖／翻攝爆料公社）

原PO表示，當時黑車上的3名男子全身酒味，一下車就瘋狂辱罵三字經，並拿著鐵棍將駕駛座旁的玻璃敲碎，導致碎玻璃噴到車內都是，2名幼童也因此嚇醒爆哭，最後對方發洩完才開車離開，留下受到驚嚇的他們。

原PO到警局報案後，警方依據監視器畫面連繫車主到案說明，沒想到竟來了一名沒有駕照、與案件無關的女子，讓原PO不知該如何是好，才會PO文請求網友將3人找出。

▲▼2幼童在車上！基隆3煞攔車「敲爆玻璃」　爸心疼：帶去收驚。（圖／翻攝爆料公社）

▲有網友認為，原PO在內側開太慢才會被砸。（圖／翻攝爆料公社）

網友看完紛紛留言，「天啊！好險人沒事！小孩應該嚇壞了」、「幸好你們一家都平安，太可怕了」、「太恐怖了，這我自己載小孩我會嚇死」、「也太誇張了，有小孩耶，過份到極點」、「我一緊張，就誤踩油門全撞上去了」。

也有人認為，原PO開在內側車道的速度太慢，導致後車無法超車，才會讓黑車駕駛生氣砸車，「開太慢佔內線，對我來說討拍失敗」、「砸車是不對啦，下次記得好好開車，不要龜在內線不讓道以免又發生悲劇」，但有網友反嗆，當地限速60公里，即使開在內側也不該動手砸車，「不管車主錯在哪，黑車砸車就不對吧」、「現在的是非價值觀好可怕」。

警方表示，通知車主到案說明後了解，黑車是借給車主的朋友，目前全案正積極偵辦中，將通知當事人到案說明。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
快訊／遭恐嚇「還有2個可被砍」！小燈泡媽確定要告網友了
韓國瑜放鳥記者嗑汕頭火鍋！　店家回應很無奈
快訊／三重驚傳公寓自焚！　4樓破門發現男子「全身焦黑」
快訊／菲律賓火山爆發！6千居民撤離　馬尼拉機場暫停起降
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2幼童在車上！基隆3煞攔車「敲爆玻璃」　爸心疼：帶去收驚

前1天開門撞見殺人犯！分屍案主嫌燒炭亡　目擊者冷汗：原本要在我家…

台鐵普悠瑪撞擊亡！老翁卡造橋車站月台縫隙…單手伸直慘死

快訊／遭恐嚇「還有2個可OO」！小燈泡媽確定要告網友了

快訊／三重驚傳公寓自焚！　4樓破門發現男子「全身焦黑」

警察北宜公路執勤　過彎失控撞護欄再撞2車…行車記錄器曝

17歲無照少年阿里山撞飛！22歲未婚妻倒地慘遭輾　下腹部臟器外露

求歡遭拒？謀財害命？馬來女分屍案疑點多...林嫌燒炭身亡

快訊／桃園男翻進2樓幫開門！喉嚨「離奇撕裂傷」慘死　爸媽進門嚇傻

中山高路竹段BMW「未注意車距」釀追撞　7人輕傷送醫

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

于美人：四年之後不會有宋楚瑜　宋鎮邁提醒...終局之戰還有續集

吳怡農雙帥對決「敗選落淚」　支持者：選市長！選市長！

陳立農教鄧紫棋講台語！　「你是我的愛」引全場尖叫～

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

傻眼...敗選快閃取消中外記者會　韓國瑜團隊被直擊大嗑汕頭火鍋

2幼童在車上！基隆3煞攔車「敲爆玻璃」　爸心疼：帶去收驚

前1天開門撞見殺人犯！分屍案主嫌燒炭亡　目擊者冷汗：原本要在我家…

台鐵普悠瑪撞擊亡！老翁卡造橋車站月台縫隙…單手伸直慘死

快訊／遭恐嚇「還有2個可OO」！小燈泡媽確定要告網友了

快訊／三重驚傳公寓自焚！　4樓破門發現男子「全身焦黑」

警察北宜公路執勤　過彎失控撞護欄再撞2車…行車記錄器曝

17歲無照少年阿里山撞飛！22歲未婚妻倒地慘遭輾　下腹部臟器外露

求歡遭拒？謀財害命？馬來女分屍案疑點多...林嫌燒炭身亡

快訊／桃園男翻進2樓幫開門！喉嚨「離奇撕裂傷」慘死　爸媽進門嚇傻

中山高路竹段BMW「未注意車距」釀追撞　7人輕傷送醫

桃園市議員林政賢娶媳　鄭文燦、邱奕勝鼓勵新人多生子

2幼童在車上！基隆3煞攔車「敲爆玻璃」　爸心疼：帶去收驚

蔡英文記者會口譯正妹成焦點！　4年前就以「脫裙女孩」現身…高學歷曝光

GD姊夫公開「與小舅子的初見面」！　曝傲嬌性格：假裝不在意但偷偷照顧我

那英手滑「把肖戰的金魚摔地上」！　趁他不注意驚慌掩飾…全場目擊笑噴

蜂蜜蛋糕一年賣5億！統一「昂舒巴黎」攜手小七搶攻烘焙訂製商機

岔賭男欠「全台14億雞排」關版落跑　父出面坦傷害…150字嗆網友

前1天開門撞見殺人犯！分屍案主嫌燒炭亡　目擊者冷汗：原本要在我家…

12星座哪方面寵不得？　天秤摩羯「欠管不能放任」唐綺陽：否則後果不堪設想

韓國瑜「放鳥吃火鍋」…謝震武看呆了！怒飆2分鐘：市長要想到還有高雄

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

社會熱門新聞

快訊／遭恐嚇「還有2個可被...」！小燈泡媽要告了

普悠瑪撞擊！老翁卡車站月台縫隙亡

分屍女華僑　兇嫌燒炭慘死在基隆

17歲無照少年阿里山撞飛！未婚妻慘遭輾

桃園男翻進2樓幫開門！喉嚨離奇撕裂傷慘死

即／三重公寓火警　破門驚見男全身焦黑

即／男「陽明山馬槽橋上」一躍而下當場慘死

變態割陰分屍兇嫌曝光！警方發布專刊全力緝捕

警揭分屍魔變態割陰真相！棉被+塑膠袋避血水外滲　

嗆：小英拿800萬票請全台吃雞排！岔賭男身分曝光

小燈泡媽當選　女韓粉竟嗆：還有2小孩…

馬來女分屍案疑點多　林嫌燒炭身亡

殺人犯燒炭亡　他：原本要在我家

割陰分屍魔色邀「來我家洗澡」　租車棄屍GPS洩底

更多熱門

相關新聞

殺人犯燒炭亡　他：原本要在我家

殺人犯燒炭亡　他：原本要在我家

45歲男子林國平日前殺害26歲馬來西亞鄧姓女華僑，支解屍體後載到七堵山區產業道路棄屍，12日選擇在七堵市區一間民宅燒炭自殺。附近居民表示，其實11日他就看見林男進入他們的公寓，「（林男）原本應該是要來我家」，結果被他與其他人發現後嚇得逃走，沒想到對方竟然是殺人犯「心裡毛毛的。」

分屍女華僑　兇嫌燒炭慘死在基隆

分屍女華僑　兇嫌燒炭慘死在基隆

割陰分屍魔凶狠背景曝！15年前曾犯基隆搶案

割陰分屍魔凶狠背景曝！15年前曾犯基隆搶案

分屍案棄屍地點曝！居民驚：附近很多人運動

分屍案棄屍地點曝！居民驚：附近很多人運動

分屍魔殺女華僑　切四肢割陰部棄屍

分屍魔殺女華僑　切四肢割陰部棄屍

關鍵字：

幼童基隆攔車敲爆玻璃收驚基隆爆料公社

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網友肉搜吃雞排　老婆出面回應了

快訊／遭恐嚇「還有2個可被...」！小燈泡媽要告了

整理投票數據　驚：台中人像瘋狗

蔡英文競總字體超Q　設計師：原本只做到7

韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應證實了

普悠瑪撞擊！老翁卡車站月台縫隙亡

《想見你》柯佳嬿引出「兇殺謎點」…聽完全身起毛

舒華「韓文不難」神童回應粉絲氣炸

快問快答／71.7％網友認同罷韓會通過

陳柏惟當選立委　網「3點分析」出爐

分屍女華僑　兇嫌燒炭慘死在基隆

10°C低溫警報發布！一周2波冷氣團

韓國瑜放鳥記者嗑汕頭火鍋　店家回應了

菲律賓火山爆發　蒸氣衝1公里高

沒錢了就丟！辣星3個月花光1億…閃電離婚地產大亨

更多

最夯影音

更多
BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話
蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

于美人：四年之後不會有宋楚瑜　宋鎮邁提醒...終局之戰還有續集

于美人：四年之後不會有宋楚瑜　宋鎮邁提醒...終局之戰還有續集

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面