割陰分屍魔「凶狠背景曝」！15年前曾犯基隆搶案…18秒內潛地下室刀抵人妻脖

▲女華僑分屍案涉有重嫌的林男15年前曾犯下基隆搶案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

台北市萬華區日前發生一起分屍案！一名來自馬來西亞的20多歲鄧姓女華僑失聯，11日卻被發現被棄屍於基隆山區的一處產業道路，除此之外，她死狀悽慘，四肢遭砍斷、陰部被割下。而住在她對門的林姓男房客涉有重嫌，據了解，林男曾因強盜案入獄，目前假釋中卻人間蒸發。

據悉，鄧女從馬來西亞到台灣工作，在萬華區富民路租下一間套房，5日晚間8時許她返回租屋處，原本6日上午11時應該要準時上班，孰料，同事卻遲遲不見她的蹤影，下午趕緊到租屋處找人未果，鄧女表哥也聯繫不上人，當晚決定報警處理。

▲▼林男15年前犯案畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

11日警方在基隆山區一處產業道路找到鄧女遺體，但發現她四肢遭砍斷、陰部也遭割下，分裝成2塑膠袋、2紙箱棄置路旁，進一步追查後發現，對門年約40多歲的林姓男房客曾搭訕鄧女失敗，浴室內又有血跡反應，認為他涉有重嫌。

警方調閱監視器後發現，林男7日早上提著裝有屍體的屍袋，從5樓曬衣間後方窗戶攀爬逃逸，之後將屍體棄置基隆山區後便行蹤不明，至於他的手機則被丟棄在中和區路邊。

據了解，林男曾在2005年9月間犯下一起搶案！他曾任基隆信一路一處大樓的保全，孰料，離職後竟利用大樓地下停車場鐵捲門升起放下共18秒的時間內，跟著進出車輛潛入地下室，伺機在大樓犯案。

他見一名婦人步出家門準備帶女兒上學，竟掏出預藏的西瓜刀，抵住對方頸部，並用膠帶綑綁對方女兒，進屋搜刮現金2萬元後，再將對方載往銀行，強逼婦人提領8萬元現金，最後撂話要婦人不准報案。林男因此案2011年入監服刑，2018年獲得假釋，目前仍在假釋期間。

▲萬華警方公布林男長相 。（圖／記者張君豪翻攝）

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