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率民眾黨攻佔國會第三勢力後　柯文哲12日啟程訪歐

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▲▼2020大選投票日,柯文哲,陳珮琪投票。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

就在台灣民眾黨在2020選舉斬獲5席立委後，黨主席、台北市長柯文哲隨即在12日啟程歐洲展開訪問。在機場受訪時，柯文哲表示，這次主要去4個國家參訪，除了與布拉格簽姊妹市外，也探詢可能的產業合作；到愛沙尼亞則要觀摩其E化發展。此外，北歐國家一般在社會福利都做得比較好，所以我們去看一些長照方面的一些他們做得怎麼樣。

柯文哲表示，首先去布拉格，因為我們跟布拉格有簽姊妹市，在那基礎上還要簽一個動物園的協議，因為台北市有送對方穿山甲；另外，兩位市長會去合種一棵樹，樹還是我們台北市送的，因為捷克有一個要種100萬棵樹的計畫。

柯文哲說，觀光傳播局長劉奕霆已先一步抵達布拉格，兩市也會簽觀光旅遊的協定。另外，台北市立交響樂團已經先去了，兩邊有一個交流活動。柯文哲提到，布拉格還是捷克首都，捷克大概是台灣要進入東歐的一個重要門戶，而且那地方工業水準比較高，看看日後在產業面可以合作。

至於到拉脫維亞首都里加參訪，柯文哲說，里加好像自從建交姊妹市後，一直沒有去拜訪過，剛好順道去拉脫維亞首府去，到那邊國家都會跟他們國會友台小組要去拜會。

「不過此行還有一個重要任務，愛沙尼亞。」柯文哲說，據說愛沙尼亞是全世界E化最高度的國家，現在台北市，其實我們現在悠遊卡轉到手機上面，我們線在台北市已經正在測試，有1000名的市民在測試，整個台北卡要在更新，所以我們在研究整個國家在E化要怎麼做，不過大概1、2天時間也不夠去看全部，主要是留下雙方以後互相聯絡的管道。所以E化還是台北市政府在未來1、2年的重要工作。

最後則是到芬蘭的赫爾辛基。柯文哲說，赫爾辛基也是台北市的姊妹市，屆時會拜訪諾基亞，因為諾基亞在智慧手機興起後有一陣子業績比較差，不過5G來臨，大概有一些更新的做法，所以我們去看看說諾基亞在5G時代有什麼新的做法，雙方看看。
 

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