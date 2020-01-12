民眾黨票倉在這！　鄉民驚見「得票率亮點」：是全台收入最高的7個里…





▲2020民眾黨開票之夜。（圖／記者黃克翔攝，下同）

政治中心／綜合報導

2020總統、立委選舉於11日落幕，僅成立5個月的台灣民眾黨跨過5％門檻拿下5席次，打敗時代力量、親民黨，成為國會第三大政黨。有網友發現，民眾黨、時代力量的票倉其實很接近，得票率最高的縣市都是新竹市和新竹縣，且在所得總額中位數最高的關新里，拿下23.01％得票比例。

中選會11日晚間公布第十屆立法委員選舉投開票概況，只見時代力量得票率最高的縣市，分別是新竹市11.5％、新竹縣9.09％。而打敗時代力量的台灣民眾黨，得票率最高的縣市也正好是新竹市15.3％、新竹縣13.5％。

有PTT鄉民統計了共45個投開票所的結果，發現民眾黨在所得總額中位數最高的新竹市東區關新里中，得票比例拿下23.01％，比國民黨、民進黨，以及得票比例20.36％的時力還多；隨後則依序是新竹縣竹北市東平里21.10％、新竹縣竹北市鹿場里19.97％、新竹縣竹北市十興里21.58％、新竹縣竹北市中興里18.72％、新竹市東區豐功里15.83％，以及新竹市東區龍山里21.93％。

鄉民表示，「民眾黨在新竹市東區、新竹縣竹北市得票比例已經比全國高了一些，但這些高收入高學歷區域硬是再高不少，幾乎穩拿20%以上。」

▼鄉民算出民眾黨在全台所得總額中位數前7里的得票率。（圖／翻攝自PTT）

▼民眾黨得票率最高縣市在新竹市、新竹縣。點圖可放大。（圖／中選會提供）