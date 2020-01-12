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吳斯懷若辭不分區立委　吳敦義將遞補進立法院

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▲▼吳敦義、吳斯懷。（合成圖／ETtoday資料照）

▲吳斯懷若辭去不分區立委，吳敦義將遞補上去。（合成圖／ETtoday資料照）

記者柯振中、羅婉庭／台北報導

國民黨青壯派12日發出集體聲明，要求吳斯懷辭去不分區立委一職，引起外界熱議。不過，若吳斯懷真的辭去不分區立委，將由國民黨不分區立委名單上的順序遞補，那麼將由吳敦義遞補，成為不分區立委。

國民黨台北市議員羅智強號召黨內青壯派，一同發表聲明，希望黨內能夠徹底改革，這次國民黨大敗，是因為黨內的不分區名單令人失望，民進黨鋪天蓋地的「下架吳斯懷」讓選情重創，雖然吳斯懷成功上任，但李彥秀、柯志恩等優秀立委已被下架，因此希望吳斯懷主動辭去不分區立委。

吳斯懷。（圖／記者宋良義攝）

▲吳斯懷回應，若他真的辭去不分區立委，國民黨就沒有軍系立委了。（圖／記者宋良義攝）

不過，《公職人員選舉罷免法》第73條規定，全國不分區立委若出現缺額，除以「書面聲明放棄遞補者」以外，由該政黨登記之候選人名單「按順位依序遞補」；而這次國民黨不分區共有13個名額，若吳斯懷真的辭去不分區職務，將由排序第十四名的吳敦義遞補。

因此，國民黨青壯派要求，吳敦義應該辭去黨主席一職，同時拒絕遞補吳斯懷的位置，改由謝龍介來遞補，讓真正有戰力的人進入國會。對於青壯派的要求，吳斯懷則回應，他扮演的是軍系立委的專業角色，若是辭去不分區立委，再過四年，國民黨就沒有軍系立委了。

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