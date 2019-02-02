青山宮冬令救濟紅包、青菜助貧　主委自掏腰包80萬加碼

▲青山宮連續2年舉辦冬令救濟，善舉備受社區居民肯定。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導



在接近過年之時，為了回饋鄉里，艋舺青山宮針對萬華區36個里，1414戶的低收人口，發放過年紅包及物資，讓社區民眾過個好年，青山宮主委黃清源更自己自掏腰包，加碼捐出90萬元現金，幫助低收入戶。社區居民也十分捧場，一早就不畏寒冬，到青山宮門口排隊登記領取紅包。

艋舺地區的知名廟宇「青山宮」，是清朝年間成立的古蹟，2013年繞境前夕，還因為電線走火釀災，燒毀了大量廟宇內的文物，但青山宮仍然在每年年底都依照傳統，舉行盛大的繞境儀式，與大稻埕霞海城隍祭典和保生大帝出巡並列北市三大民俗廟會。

去年5月甫上任的青山宮主委黃清源，從小就在萬華地區長大，也曾是華西街本省掛幫派「芳明館」的成員，在地方上十分有份量。如今成為青山宮主委後，除了熱中廟宇事務外，也熱心服務社區民眾。

他表示，青山宮今年總共準備了1400份紅包，每份有1200元現金，準備發放給清寒弱勢的社區居民，這個活動去年其實就有舉辦，只是宣傳不足，而今年再辦，還要加碼600元。每年選在這個時間做冬令救濟，就是因為要過年了，發點物資讓這些民眾好過年。

聽聞萬華區是北市最多低收入戶人口的地方，主委黃清源主動捐出90萬現金，替這些低受入戶領取的紅包加碼，到場領取的民眾聽聞也覺得感激，親自與主委握手道謝。善心的黃主委，更主動幫助辛苦的菜農，認購大批新鮮蔬菜，送到廟前供現場民眾領取。

青山宮的這項善舉，也讓萬華區區長及北市議員十分肯定，一大早就親自到場，將感謝狀頒贈與青山宮，由主委黃清源代表接受此項榮譽。黃清源也表示，今年的活動很成功，未來也不排除擴大舉辦。

▲▼主委黃清源主動下來幫忙，親自分裝蔬菜送給來領紅包的民眾。（圖／記者趙永博攝）



▲▼民眾排隊登記，領取青山宮發放的1200元過年紅包。（圖／記者趙永博攝）



▲青山宮冬令救濟這項善舉，受到區長及北市議員的肯定，親自蒞臨青山宮頒贈感謝狀。（圖／記者趙永博攝）