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人民日報：這是一次沒公正的骯髒選舉　兩岸關係不會因此改變

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▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文總統。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文順利連任總統。（圖／記者李毓康攝）

記者劉亭／綜合報導

台灣總統蔡英文11日以817萬票創下歷史新高成功連任。大陸官媒「人民日報」12日報導，「這是一次骯髒的選舉，沒有任何公正性可言」，兩岸大勢不會因一場選舉而改變。

報導中批評，回顧過去幾個月，民進黨和蔡英文藉著執政資源，用盡一切手段追求勝選，「政策性買票，利用黨、政、軍、特、憲等機器打擊對手，收養網軍抹黑栽贓等等」。

▲▼台灣2020選舉,新北市投票人潮（圖／路透）

▲台灣2020選舉投票人潮相當多。（圖／路透）

文中也說道，從選舉一開始藍營內部就爭議不斷，外部缺乏奧援，讓支持者為之心寒。除此之外，美國和西方的反華勢力也公然介入，美國更推出一系列涉台法案，縱容民進黨對抗大陸。民進黨也趁著香港修例風波製造恐怖校應。

文中提及，「韓流」崛起是不爭的事實，他們發出了要求改善經濟、發展民生和推動兩岸關係和平發展的強烈呼聲，這股力量將在牽制蔡英文和民進黨方面繼續發揮作用。

▲▼2014-2020蔡英文總統大選歷年得票數。（圖／記者李帛窈 整理製表）

▲2014-2020蔡英文總統大選歷年得票數。（圖／記者李帛窈 整理製表）

報導透露，雖然大選結果可能讓一些人有疑慮，但兩岸關係發展基本格局不會因一場選舉而改變。大陸有能力遏制台獨分裂活動、有信心保持台海形勢總體穩定，引領推動兩岸關係和平發展，扎實推進「國家統一」進程。

文末也強調，過去幾年來已經證明，兩岸實力對比「陸強台弱」優勢將進一步擴大。「我們願在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，與臺灣同胞一道推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。」

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