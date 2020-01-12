陸媒評論：蔡英文雖贏「台灣卻輸了」　韓國瑜先天不足

▲蔡英文成功連任總統。（圖／記者李毓康攝）

記者康心禹／綜合報導

台灣2020大選11日落幕，蔡英文以817萬票連任。對此，陸媒《觀察者網》一篇評論指出，其實蔡英文四年的執政並不成功，而這樣的選舉結果要歸咎於外部因素的作用、國民黨的分裂和一再失誤、韓國瑜的確有先天不足這三點，且此次大選蔡英文雖然贏了，台灣卻輸了。

根據《觀察者網》報導，這一次選舉有兩個外部因素，其一，是實施一國兩制的香港持續發生衝突，民進黨成功的操作「反中」、「反一國兩制」的氛圍，並操作一種強烈「亡國感」的焦慮感，獲得沒有生活壓力、對經濟不敏感的年輕人的支持；其二是中美關係由合作轉向競爭，美國提出或通過多個支持台灣的法案。

報導還稱，國民黨的分裂和各種失誤事件一再影響選情，早就宣布角逐大位的王金平拒絕參加初選，參加初選失敗的郭台銘拒不支持韓國瑜，後來甚至退黨，競選過程中，韓國瑜也沒有得到國民黨中央多少支持。此外，吳敦義為了競爭立法院長而提出的不分區立委名單受到批評，以及他針對蔡英文的人身攻擊等事件，國民黨把一手好牌打成爛牌。

▲蔡英文及賴清德以817萬票當選正、副總統。（圖／記者李毓康攝）

報導還提到，韓國瑜的確有先天不足，他才剛當選高雄市長又參加2020選舉，「落跑市長」的名聲影響了競選的正當性，且他是非常草根的一位政治人物，知識份子瞧不起他，且韓在政見發表會及辯論會上的表現，顯示出他在行政能力、治理經驗上的不足。

報導還說，選前一年，蔡英文大撒錢以政策買選票，據韓國瑜陣營的指責，蔡英文一共投入5000億新台幣拉抬民生，進行政策買票。本來台灣的經濟底子就不錯，台灣民眾主流也是滿足於小確幸，再加上民進黨大量補貼各行業，使得民眾對民進黨執政不佳的憤怒和不滿一定程度的消減。

報導最後提及，雖然蔡英文贏得連任，這是她個人的勝利，也是民進黨的勝利，卻是台灣的失敗，因為接下來兩岸關係不但喪失了改善的機會，而且走向惡化的機率增大，對台灣的經濟將產生巨大影響，台灣民眾的生活提升更加無望，也會導致外資和投資喪失信心而紛紛外流。