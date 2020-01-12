沒有戰神的時力還會支持嗎？　網友一面倒推文「點名接班人」

▲時代力量不分區立委，陳椒華(左一)、王婉諭(左二)、邱顯智(右一)，黃國昌(右二)無緣連任。（合成圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

2020大選落幕，時代力量共獲得1,098,044票，以7.75%的得票率搶下3席不分區立委席次，包括陳椒華、邱顯智、王婉諭皆順利當選。其中以「戰神」著稱的黃國昌，跌落不分區名單，無緣連任立委。此一結果引起許多批踢踢鄉民討論。

時代力量在11月12日公布不分區立委名單，黨主席徐永明自認「名單是各政黨中最好」，也數度強調不分區的目標是「坐四望五搶六」，甚至將黃國昌擺在第四想要催出政黨票，但結果黃國昌無緣國會。知情人士表示，黃國昌角逐2022年地方首長已幾乎成為定局，且黃國昌先前接受訪問時也數度提到，未來將不排除參選縣市首長，顯見黃國昌參選2022年縣市首長已成為不變的事實。

▲時代力量召開選後記者會。（圖／記者林銘翰攝）

此一結果，批踢踢有鄉民問卦「時力沒了戰神，你還會支持嗎？」指出黃國昌為立委立下最好的標竿與典範，但如今黃國昌沒有連任，想知道其他人會不會繼續支持時代力量。對此許多人推文點名「戰神接班人」。

鄉民推文狂推時力不分區立委名單是「各政黨中最優」，對「小燈泡媽媽」王婉諭有著高度期待。另外也有鄉民說「陳椒華、邱顯智、王婉諭」都是很好的人選，有這三位就會繼續支持，另外也有人提到時代力量新竹立委候選人高鈺婷，雖然沒有選上，但硬是拿下7點多票，比上屆同黨候選人邱顯智還多了3萬票，被認為不容小覷。

▲韓國瑜跳針回自經區「發大財」，黃捷大翻白眼。（圖／高雄市議會）

另外還有時代力量高雄市議員黃捷，她因為在議會質詢高雄市長韓國瑜「白眼一翻成名」，也被鄉民點名是戰神接班人之一；也有人提到太陽花學運成員陳為廷，認為雖然陳為廷過去有襲胸黑歷史，但不能否認他對政治上的能力。