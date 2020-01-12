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改革重點在「你各位中常委」！國民黨大敗　他寫3000字檢討文　

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▲▼國民黨主席吳敦義召開敗選記者會，表示將請辭黨主席一職。（圖／記者湯興漢攝)

▲國民黨主席吳敦義召開敗選記者會，宣布將請辭黨主席一職。（圖／記者湯興漢攝）

記者王致凱／台北報導

國民黨2020選舉大敗，黨主席吳敦義已經宣布請辭，同時兩位副主席曾永權、郝龍斌，以及黨內一級主管也將一起總辭，負起敗選責任。對此，現任國民黨籍台中市議員黃建豪發表3000字長文，呼籲黨內改革，徹底實現世代交替，而改革重點就在「你各位中常委」。

▲▼2020不分區立委名單,國民黨（圖／ETtoday製表）

以下為黃建豪臉書全文：

寫這篇文的同時，蔡英文得票正式突破馬英九門檻，TVBS的報票已來到787萬，超過馬英九的765.9萬票。

寫完的時候，蔡英文817萬票，遠比上次的689萬多了約128萬票，得票率約成長1%；韓國瑜的得票，雖然也約略等於上次朱立倫加上宋楚瑜，拿到552萬票，且得票成長7%，但從票數上，蔡英文除了固守之外，更是成功催出了先前沒投票的人，也投給她。

民主政治最可貴的就是，民選出來的總統是一張票，任何一個年滿20歲的年輕人也是一張票，每張選票背後代表一個人的意志，集合起來成為眾人的意志，而2020年蔡英文總統的勝選，就是用選票傳達出，台灣絕對多數的民眾肯定蔡英文的施政，也期待蔡英文未來四年繼續擔任總統一職。

輸了就要認，我們是政治組織，不是宗教團體。

我們要調整自己的論述，讓多數民眾能夠認同、接受，不是死守歷史，然後向民眾宣教，民眾不接受就說國家要毀了。

不會，國家不會毀了，因為國家是由人民組成的，政權也是民意賦予的。我們國民黨要接受這個結果，然後真的啟動改革。

也不要怪別人入侵校園、怪別人買媒體、怪別人使用網軍。

因為他們可以，我們也可以，這些都只是技術問題，關鍵是，我們要怎麼做好這些事？怎麼讓民眾接受？

首先，我要先檢討自己。選前不管怎麼估算、怎麼感覺，我的確都沒有估過蔡英文這麼高票；以台中來說，真的怎麼樣也沒想到顏寬恒會落選，所以同溫層太厚的不是其他人，就是我自己。

作為一個民意代表，最忌諱的就是同溫層太厚，因為這表示我沒聽到／沒接受民眾真實的聲音。但選前兩周，我曾在某個輔選的談話中提到，我覺得沈智慧有點危險，應加強輔選力道，今天開票到一半，也與當天的一位前輩在電話中表達上述的反思，倒是對方安慰我，至少還有警覺到，其他選區是因為感受不到，各區都很震撼。

再來談大環境。就如同許多人的認知，以及我在選前一天寫過，主權保衛戰可以說是這次總統大選的主軸，儘管這個招數用了至少20年，但不可否認主權及伴隨而來的兩岸關係，在大選中都是選戰的關鍵。

所以兩岸關係上，我們要講清楚自己的定位。

現在再責怪馬英九的課綱問題、再責怪九二共識被曲解，已經沒有意義了，因為民眾對現狀的認知就是我們看到、感覺到的這樣－我們跟中共是不同的政權（或國家）。

國民政府來台之後，長期教育反共思想，當時還有大中國的意識，但隨著政權更迭，我們早已放棄爭取「中國」代表權，中國與中共現在成為同一個詞，且政治實力及現實上，中共也確實代理了中國的概念，而整個台灣社會對反中共的慣性一直延續到今天，我們的確很難說清楚，要怎麼樣一邊捍衛中華民國主權，一邊與中共友善的互動。

簡單來講，九二共識已經被混淆的今天，再談九二共識就不是共識了，且1992年的兩岸實力及國際關係，與2020年的世界局勢，就是不一樣。

1992年的台灣，還有許多人認同要做堂堂正正的中國人，無論是文化上的、或政治上的，但2020年的當下，這句話無論是文化上或政治上，已經很難成為主流社會的認同。

國民黨的兩岸論述，就目前來說，我期許能做到幾個點：
1.政治上堅決捍衛中華民國主權。
2.文化上傳承中華(國)文化，比如說我們現有的各項節慶淵源、宗教信仰、歷史古蹟，講一個比較好理解的概念，就像是美國或許多歐陸國家，政權各異，歷史上也相互征戰，但共同傳承了基督教的節慶、文化。
3.別再提九二共識，而是要基於現狀提出國人能接收的現實觀點；畢竟九二共識也是基於1992年的現實，這條路不好走了，總要嘗試開啟新路。至於新的路是什麼，我書讀得少，但我認為要以維護上述兩點為基礎來談。

在黨內改革上，不用說了，就是世代交替，徹徹底底的世代交替。

尤其是改革中常會及黨內決策機制。

現行的國民黨體制，基本上還是源自於國民黨還擁有廣大大陸領土的時候所設計，現在繼續沿用。中華民國憲法尚修憲了七次，省政府也都虛級化了，國民黨沒理由死守成規。

改革的重點一個在世代，一個在民意。

中常會上，應保障1/3席次為45以下的各屆青年；1/3席次保障全國各地具有民意代表身分的從政同志；僅留1/3依現行制度選出中常委代表各類黨員。

基本上我國現行所有重要的公職，都必須透過直接民選來產生，每四年一次中央大選，每四年一次地方大選，帳面上每兩年就會有選舉，而恰恰好，中常委改選就是每兩年一次。

我們只問一句，現在，每個禮拜固定跟主席開會的中常會上，你各位中常委，總共32席，有幾席是經過選戰真實且無情洗禮的民意代表？還是多數是對黨主席、黨中央歌功頌德居多的黨內大老？這樣的每周開會的組成結構，不僅形成厚重的同溫層之外，也完全無能力了解各地的真實民意，更可怕的是，中常會是國民黨日常最高的權力機構。

另外，雖然輸掉總統大選，但國民黨目前尚有15席執政縣市，我認為除了必須按往例將其列為指定中常委列席中常會之外，也該將這些縣市首長列入黨中央的聯席決策機制當中。

以往國民黨真就是黨主席說了算，但在民選為王的政治體制，國民黨這種列寧式政黨的黨主席權力及能力真的有限，應思考中央執政及在野時，換軌不同的決策機制，才能真正的在地化及扁平化。

而不分區立委的提名同意權制度，更是荒謬到不改不行的地步。

現行不分區立委的提名同意權制度，比較像是不同意權：被提名人的不同意票數，要超過出席中央委員的半數，才會被撤換。這個荒謬的制度，導致國民黨最後推出吳斯懷名單，一定程度上也重創了全國各地的區域立委選情。

我對歷史負責，吳斯懷和吳敦義，我是投下反對票的，但是因為那個荒謬的同意權制度，即便吳斯懷的反對票高於同意票，且沒有意思要自己退出，他還是被國民黨提名了。

而世代交替更是國民黨必須改革的重中之重。

最簡單也殘忍的道理，70歲的人，對於當代發生的事情和觀念要重新學習，重新理解，又未必能接受。社會主流願意付出長照成本，但不可能停下來等你學習、理解、接受，社會只會一直往前走。

而舉自己為例，31歲的我，辦公室也有60歲的主任，他的人生歷練和人脈，也能經常有效地幫我度過各種難關，但我不會拜託他每天幫我刷社群；我也常常搞不懂我21歲和25歲的助理在想什麼，但他們卻經常能幫我把事情處理好，讓我體會到不一樣的成長和處理模式。

把黨內高層全部換掉，最重要的意義不在於樣板，而是在於青壯世代本來就活在當代，活在社會的主流當中，所以在思想、認同甚至溝通能力上，才能與社會共鳴；在這樣的基礎之上，重新詮釋國民黨的價值，扮演好一個政黨、一個在野黨應該有的樣子。

可喜可賀的是，吳敦義等人，終於宣布要請辭了。我先呼籲、也拜託，你各位中常委，千萬不要上演什麼大慰留的戲碼，真的。

但吳敦義實在是，我不知道要說什麼，他很會拆自己的炸彈，從不分區的名次，再到這次辭主席，他都避開自己被狂轟的風險。

對於隨之而來黨主席改選，我也要甘冒大不諱的講一件事。

做為個人，我真心覺得韓國瑜市長是一個有趣、有義氣的朋友。但是，這次總統選舉的結果只說明一件事，絕大多數的民眾，不希望他成為我們的領導人，或是說，不希望在還沒看到具體成果之前，再給他成為領導人。

所以，在這樣的民意基礎之下，我希望韓市長本人，以及韓粉朋友，不要再起心動念競選黨主席了，好好回歸市政，如果能夠順利挺過罷免難關，我會希望韓市長在高雄市政上，能拿出真的讓人讚嘆的成績。

最後我要說一件事。

很多年輕的選民都會問我，甚至有一次學弟妹來市議會參訪也問過，國民黨現在這麼爛，為什麼你還留在國民黨，我其實都會反問他們一句，那你覺得我爛嗎？我是個爛人嗎？那我不是爛人，如果國民黨裡都是我這種人，或我們講最遠的，有一天我當了國民黨主席，你還覺得國民黨爛嗎？

任何組織都不會自己變爛或變好，行文至末，在選票上成長到817萬票的民進黨，在2007年曾經是一個被選民唾棄、爛到底的貪污政黨。

所以，該退黨的，是那些把局面搞爛的人，不是我，好嗎？

▲▼台中市議員黃建豪選後發3000字檢討長文。（圖／翻攝自臉書／黃健豪）

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