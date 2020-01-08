美到捨不得動手！仙草凍秒變《富春山居圖》　發想者是台藝大生

▲仙草凍秒變《富春山居圖》。（圖／故宮提供）

記者崔至雲／台北報導

國立故宮博物院典藏的「富春山居圖」在台灣藝術大學視覺傳達設計學系研究所的王蓓恩、劉家欣設計下，搖身一變成可吃的仙草凍「墨戲仙草」，他們將仙草凍表面形成一幅未完成的立體國畫，增添風味的奶精後，峰巒浮起，彷彿山水間的雲霧繚繞、光影流轉，以新的飲食體驗打開美學感官。

故宮日前舉行「第八屆國寶衍生商品設計競賽」頒獎典禮暨成果發表會，該次設計競賽以「民俗節慶」為主題，由國內外各界設計好手，運用故宮Open Data 資料開放平台，發想出各式各樣的國寶衍生商品。經初選、決選兩階段評選後，最終由7件獲獎作品自國內外869件參賽作品中脫穎而出，展現故宮典藏跨世代與跨國界的新詮釋。

請繼續往下閱讀...

▲家飾用品設計組金獎「重見月團圓」陳國珍設計。（圖／故宮提供）

故宮表示，此次競賽分為「家飾用品設計組」與「平面藝術設計組」，參賽作品類型十分多元，從居家飾品、文具生活、3C周邊商品，到食品包裝、LINE貼圖等新潮創作，應有盡有。

「家飾用品設計組」金獎得獎者陳國珍「重見月團圓」，以宋徽宗獨樹一格的瘦金體搭配綠色琉璃環，打造出典雅高貴的琉璃銀墬飾。「平面藝術設計組」金獎得獎者王蓓恩、劉家欣「墨戲仙草」，讓仙草凍表面形成一幅未完成的立體國畫，以新的飲食體驗打開美學感官。

▲平面藝術設計組金獎「墨戲仙草」王蓓恩、劉家欣設計。（圖／故宮提供）

王蓓恩、劉家欣分享創作理念，透過新的飲食體驗打開美學感官，達到加強藝能教育之目的。改變容器形狀，使仙草凍表面形成一幅未完成的立體國畫，原僅增添風味的奶精，從「配角」化為「聚焦」，穿梭仙草凍起伏之間，質地特性帶來豐富的黑白階調，傳遞出「留白完整了詩意」的意象，讓山水間的雲霧繚繞、光影流動，伴隨台灣滋味，從博物館走進生活。

▲故宮副院長黃永泰（左）頒發金獎，家飾用品設計組得獎者陳國珍（中）、平面藝術設計組得獎者劉家欣（右）。（圖／故宮提供）