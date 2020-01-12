評／北京「交流三要件」擋小英　反滲透法讓兩岸官民都冷

▲習近平去年在《告台灣同胞書》40週年活動提出探索一國兩制台灣方案。（圖／路透社）

記者曾俊豪／特稿

當中選會公布最終票數時，很多人都沒想到選戰的結果會是蔡英文大勝韓國瑜264萬票，因為在一年多前的九合一選舉，形勢並非如此，出現危機的是民進黨。蔡英文怎麼贏的？除了「歸功」於韓國瑜「屢屢自爆」，最大原因，還是在兩岸對立、製造亡國感的策略奏效。

儘管認為民進黨執政，對兩岸關係是負成長，選舉結果，對北京來說卻不意外，他們訝異的是，韓國瑜，或是說整個國民黨怎麼會輸的這麼慘。「反送中讓蔡英文撿到槍」，這一點，國台辦內部並未否認，甚至還會懷疑，效果真的這麼強嗎？也有人說，這都是因為台灣人對「一國兩制」的誤解。

▲國台辦11日挑燈夜戰，關注台灣大選。（圖／記者曾俊豪攝）

要消除誤解，北京想要的是「交流」，多讓台灣民眾多到大陸走走，期盼藉此消除兩岸對彼此認知的差距，所以這幾年，各地台辦舉辦很多活動，邀請年輕人、網紅登陸。當然，也有人說這是統戰的手段。

北京的算盤，民進黨當然清楚，所以才有《反滲透法》的出現，雖然一直強調，不針對台商、台青、台生等「個人」，但模糊的法條、獨斷的裁量權，已對未來兩岸民間交流設下阻礙。要知道，對人類來說，看得見的東西並不可怕，越模糊越讓人無法了解，才能達到嚇阻效果。

▲蔡英文以264萬票的差距擊敗韓國瑜 。（圖／記者李毓康攝）

確認勝選後，蔡英文登台發表演說，面對北京，她先細數自己在第一個任期努力「維持現狀」、「沒讓兩岸釀成嚴重衝突」，之後呼籲「和平、對等、民主、對話」，這是維持兩岸的關鍵，也是拉近兩岸距離的關鍵。

對於她的喊話，國台辦發言人馬曉光在晚間11時發出聲明，重申對台大致方針是明確的、一貫的。堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，堅持一個中國原則；同時又提到在堅持九二共識、反對台獨的基礎上，推動兩岸關係和平發展。

國台辦重申兩岸交流的前提，藉此回應蔡英文的喊話，沒有「一個中國原則」、「九二共識」、「反對台獨」這「兩岸交流三件套」，想談門都沒有。

也因此，除非有一方願意妥協，未來四年，兩岸官方將持續零互動，唯一能讓兩岸交流的管道，如今又因為《反滲透法》的出現，降低交流意願。「官冷民也冷」恐將成為未來四年，兩岸互動的寫照。

▲國台辦新聞局長兼發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）