影／韓粉不哭！移民中國大陸4方案曝光　最快7年取得「永久居留」

▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉落淚擁抱。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃君瀚／綜合報導

2020總統、立委選舉落幕，蔡英文狂掃817萬票連任總統，民進黨再度取得立法院過半席次，部分鋼鐵韓粉激動痛哭，揚言蔡英文當選「就移民」。網上就有專頁製作一份移民中國大陸的懶人包，撫慰心靈受創的粉絲，最快只要7年時間，就能取得永久居留權。

臉書粉絲專頁「讓狂人飛」11日晚間貼文，分享一份用簡體字寫成的移民中國大陸懶人包，推薦可在LINE和微信上轉傳。以現況來說，大陸在法規上很難移民，成為專業技術人才是一個管道，不過資格認定似乎異常困難，「連祖克伯應該都無法被基於技術專業而認定合格」。

文中提到，目前有3個短期可行的方案。A方案是自己或家人和中國大陸籍公民結婚，就有資格獲得2年期簽證，允許在大陸工作或學習。B方案是獲得特定領域的專家證書，才有資格獲得1到2年的才有資格獲得。C方案是有一個長期的學習項目，例如就讀研究所，可以獲得1到2年的學習簽證。

不過「讓狂人飛」表示，以上3個方案都只是短期的簽證，沒有辦法永久居留，還隨時都有被大陸政府撤銷的風險。根據他的研究，雖然長期居留很難申請，不過還是有個小後門可走，即是持有香港護照，就能在中國大陸境內居住和工作「免簽證」；藉此方式，只要在香港生活個7年，自然就有永久居留的權利。

文章貼出後，不少網友表示要分享給難過的韓粉，「謝謝你們的整理」、「太貼心了，謝謝懶人包」、「剪完健保卡再出去」、「幫忙tag韓粉啊」、「太厲害囉」。