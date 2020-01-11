影／士林大同區「連任成功」　何志偉三鞠躬：拜託大家繼續鞭策我

▲何志偉順利連任士林大同區立委。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台北第二立委選區（士林大同）民進黨候選人何志偉在晚間5時50分自行宣布當選，隨即在競選總部發表感言。何志偉上台後先鞠躬感謝在場選民，表示自己「選了一場令人驕傲的正面選戰」，也直接向選民喊話「希望大家繼續鞭策我、要求我，我一定有體力跟耐力做到最好。」發表完感言後，他也即將趕往蔡英文競選總部等待最後結果。

今日投票在下午4時截止，截至傍晚6時50分左右，何志偉得票數已破2萬8千票，遙遙領先對手孫大千，截至下午7時票數已達28,060票，大勝孫大千（14,962票）1萬多票。何志偉也在競選總部感謝現場守候的選民，更提及自己在選前連續發燒三天，一天吃8包感冒藥，硬撐著打選戰，挨家挨戶拜票，同時也感謝支持者都會關心問候，還會偷偷塞食物給他。

▲何志偉在競選總部發表感言、幫民眾簽名。（圖／翻攝何志偉臉書）

何志偉在2010放棄美國籍後，曾擔任過台北市議員，2018年在姚文智請辭後，代表民進黨出戰士林、大同區，當時擊敗陳炳甫和陳思宇，順利拿下該選區；今年也不負民進黨重任，再度連任士林大同區立委，何志偉發表感言後，原本預計直接趕往蔡英文競選總部，仍先留在現場和選民合照、簽名，他也笑說「選民比較重要啦！」

何志偉是財金專長出身，選舉主軸設定為「拚經濟 顧台灣」，過去曾提出救護車濫用罰則提高，也積極參與地方問政，今年主要政見包括長照據點推動、善用地方優勢推動廟口商圈、老社區商圈補助計畫等，更積極投入社子島長期禁建問題，認為應該進行新一輪都更。正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。