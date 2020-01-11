快訊／新北市第7選區立委！羅致政連任守綠地　自行宣布當選

▲民進黨新北市第7選區候選人羅致政。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北市第7選區（板橋東區61里）立委開票，在7搶1的激烈競爭下，民進黨候選人羅致政打敗其他6位候選人，自行宣布當選2020年新北市立法委員，最終結果以中央選舉委員會公告為準。

羅致政自政治大學外交系畢業後，前往美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）深造政治學的碩博士課程。畢業前後在該校擔任研究員1年。於1995年7月返台在東吳大學擔任副教授的學者工作，並於1997年至1998年積極參與台灣政治學會並擔任其秘書長，於1998年—2000年5月參與張榮發的國策研究院並擔任其綜合企劃部主任。

羅致政更於1999年8月成為哥斯大黎加大學政治學系訪問教授。於2002年2月—2006年4月，擔任張榮發的國策研究院執行長。除學術活動外，羅致政在民間社團活動相當活躍，在2008年擔任台灣社秘書長期間，主導並策劃發動830百日怒吼大遊行，並於2009年八八水災時，動員北部志工南下屏東救災。同時，延續長久以來對於台灣民主政治的關懷，從2009年10月開始，擔任搶救台灣行動聯盟的發言人，巡迴台灣三一九鄉鎮進行演說。

羅致政自2002年起擔任台俄協會秘書長，該會首任理事長為前行政院長張俊雄。2011年2月14日，他以「感性參政，理性問政」發表參選聲明，投入新北市板橋東區（埔墘、後埔、浮洲、溪崑）的第八屆立委選舉，訴求「選賢與能」及「新人新政」，並於2011年3月30日，正式獲得民進黨提名。

根據新北市選舉委員會統計，立委區域及原住民選舉人數總計為330萬1,233人，較上屆區域及原住民立法委員選舉增加11萬4,401人，本區選舉之有效選舉人數則為28萬7,565人。