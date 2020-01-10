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19歲少女被關房內10多年！奶奶哽咽揭超慘痛原因...網友同情

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▲▼萌萌被關在房間，一待就是十幾年。（圖／翻攝溫州晚報）

▲萌萌被關在房間，一待就是十幾年。（圖／翻攝《溫州晚報》，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

浙江溫州近日有市民反映，19歲女孩萌萌（化名）小時候曾連續發燒長達1個月，「後來好不容易救活了」，但腦袋早已被燒壞，有時候脾氣會變得特別暴躁，還常常無故抓傷別人的臉蛋，出於無奈地奶奶才從此將她囚禁在家中，且一關就是10幾年。目前，鄰居建議政府應提供協助，讓萌萌有機會在專業的醫療機構接受正規治療。

綜合陸媒報導，萌萌居住於永嘉三江龍頭村的一間低矮平房內，還是一個僅用一面牆壁與簡易鐵欄門隔開的封閉區域，而她的日常生活與玩耍均在裡面，一待就是10幾年。該區總共劃分成兩個房間，其中是放有馬桶、洗澡擦身體的空間，另一個則擺放著一塊破舊木板，上面堆放棉被與雜物，包括膠樽、洋娃娃等。

今年72歲的奶奶透露，萌萌2歲時曾連續發燒1個月，「後來好不容易救活了，卻發現她跟別的孩子有點不一樣了」，康復後發現她脾氣變得很暴躁，有時還會亂丟東西，直到5歲還會無緣無故抓人臉部，甚至拿石頭砸人，無奈之下只能將孫女囚禁在房間。

▲▼萌萌被關在房間，一待就是十幾年。（圖／翻攝溫州晚報）

「她的學習能力還是可以的，有時候收廢紙的來家裡跟我講過幾句話，她就會自己模仿，溫州話、普通話都是這麼慢慢學起來的」，奶奶又稱，萌萌現在能自理大小便，懂得刷牙、洗臉、梳頭髮，而且胃口很好，平時也很少感冒生病。

但是，擔心自己老後無法照顧萌萌的奶奶，曾向兒子商量過孫女的未來，並到精神病醫院諮詢，才發現醫療費竟要高達10幾萬元人民幣。得知天價的醫療費後，奶奶表示，「阿彪（兒子）打工收入不高，自己又有肝炎，很難有積蓄，未來也不知道怎麼辦。」

「她奶奶是真辛苦，自己有高血壓，還要照顧一個患病的孫女」，鄰居對萌萌一家的遭遇表示同情，並指出「若萌萌趁早治療，以後或許能生活自理、正常過日子，不用這樣整天被關在家裡。往長遠了說，將來嫁給別人，擁有一個自己的家庭也許都是有可能的。」

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